Procurorii cer cel puțin 11 ani de închisoare pentru Sean „Diddy” Combs: „Decenii de abuzuri și violență”

Sean „Diddy” Combs ar trebui să primească o pedeapsă de minimum 11 ani de închisoare, au transmis procurorii federali într-un memoriu depus înaintea sentinței programate pentru vineri. Artistul a fost condamnat în iulie pentru două capete de acuzare privind transportul în scopul prostituției, însă a fost achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și conspirație la crimă organizată.

Cel puțin 11 ani de închisoare pentru Sean „Diddy” Combs

În document, procurorii au subliniat că, deși instanța nu îl poate pedepsi pentru faptele de care a fost achitat, severitatea sentinței trebuie să reflecte modul violent în care Combs și-a comis infracțiunile, precum și efectele devastatoare asupra victimelor sale. „Inculpatul este lipsit de remușcări și a lăsat victimele în teroare. El a exercitat control total asupra persoanelor transportate, în special asupra Cassiei Ventura, pe care a agresat-o fizic în repetate rânduri”, au precizat procurorii, citând și imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unui hotel.

Apărarea solicită o sentință mult mai blândă, echivalentă cu perioada deja petrecută în detenție, acuzând procurorii că cer o pedeapsă „draconică” și că tratează cazul ca pe un „verdict ignorat, pedeapsă maximă oricum”.

Cazul a atras atenția și prin scrisorile trimise instanței de mai multe persoane care au avut legături cu Combs. Cassie Ventura, fosta sa parteneră, a scris: „Sper ca decizia dumneavoastră să reflecte curajul pe care l-am avut toți cei care am vorbit. Sper că va lua în considerare viețile pe care Sean Combs le-a distrus prin abuz și control.”

O altă fostă angajată, Mia, a cerut instanței o sentință care „să onoreze adevărul și durerea victimelor și să arate că viețile și vocile noastre contează”.

Decizia finală îi revine judecătorului, care va stabili vineri soarta unuia dintre cei mai influenți, dar și controversați artiști din industria muzicală americană.

