Procesul intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds, în valoare de 400 de milioane de dolari, a fost oficial închis după expirarea termenului legal

Bătălia juridică dintre actorul și regizorul Justin Baldoni și cuplul hollywoodian Blake Lively – Ryan Reynolds a ajuns la un punct de cotitură: judecătorul federal Lewis Liman a închis definitiv contraprocesul de defăimare de 400 de milioane de dolari inițiat de Baldoni, după ce acesta nu a depus plângerea modificată în termenul acordat.

Decizia a fost semnată vineri, 31 octombrie, într-un ordin prin care instanța a confirmat că Justin Baldoni (41 de ani) și compania sa, Wayfarer Studios, nu au respectat termenul stabilit după respingerea inițială a cererii, în iunie anul acesta. Judecătorul Liman a precizat că a notificat părțile pe 17 octombrie despre intenția de a da un verdict final și că doar Blake Lively (38 de ani) a răspuns, solicitând ca hotărârea să fie pronunțată, dar ca cererea sa de recuperare a cheltuielilor de judecată să rămână activă — cerere acceptată de instanță.

Nici Baldoni, nici reprezentanții săi legali nu au comentat public ultimele evoluții ale cazului, iar instanța nu a oferit alte detalii presei americane.

CITEȘTE ȘI – Emma Heming Willis, despre lupta lui Bruce Willis cu demența: „Le este greu să accepte…”

Acest eșec procedural al lui Baldoni reprezintă un nou episod în scandalul „It Ends with Us”, izbucnit în decembrie anul trecut, când Blake Lively l-a acuzat pe regizor de comportament abuziv pe platourile de filmare și de orchestrarea unei campanii de denigrare împotriva ei — acuzații pe care Baldoni le-a respins. Procesul intentat de actriță este încă în derulare.

În urmă cu câteva luni, contraprocesul de 400 de milioane de dolari al lui Baldoni împotriva lui Lively, Reynolds și al publicistului acestora, bazat pe acuzații de șantaj și defăimare, a fost respins de instanță pe 9 iunie. În aceeași zi, a fost respins și un al doilea proces intentat de Baldoni, în valoare de 250 de milioane de dolari, împotriva publicației The New York Times.

Blake Lively a reacționat atunci într-o postare emoționantă pe Instagram Story, afirmând că „își revendică vocea” după un proces pe care l-a descris ca fiind „o formă de intimidare legală”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.