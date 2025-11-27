5.5 C
Probleme pentru Tottenham. Revenirea lui Radu Drăgușin, afectată de o decizie „bizară”

SportFotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Radu Drăgușin
LONDON, ENGLAND - DECEMBER 29: Radu Dragusin of Tottenham during the Premier League match between Tottenham Hotspur FC and Wolverhampton Wanderers FC at Tottenham Hotspur Stadium on December 29, 2024 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Tottenham se confruntă cu o provocare neașteptată în încercarea de a-l readuce pe Radu Drăgușin la forma maximă. Fundașul român, accidentat la ligamentele încrucișate anul trecut, a fost în afara terenului luni întregi, alăturându-se pe lista jucătorilor indisponibili pe termen lung, printre care și James Maddison.

Nu se mai termină problemele pentru Radu Drăgușin

Vestea bună pentru fanii Spurs este că Drăgușin se apropie de recuperare. Vestea mai puțin bună: progresul său ar putea fi întârziat din cauza unei situații „bizarre” legate de programul echipei Under-21.

Până de curând, fundașul a jucat în câteva meciuri ale echipei Under-21 pentru a-și recăpăta forma fizică. Această strategie era ideală: nivelul de joc suficient de competitiv pentru a-i accelera recuperarea, dar fără riscul unei recidive.

Totuși, potrivit expertului Tottenham John Wenham, situația se complică: „Nu mai sunt meciuri pentru Under-21 până în ianuarie. Este o situație complet haotică. Avem nevoie ca Drăgușin să joace, iar această oportunitate nu există. Cel mai probabil, Tottenham va organiza meciuri amicale pentru a-i oferi timpul necesar pe teren.”

CITEȘTE ȘI – I-a dezamăgit complet! Alex Băluță, pus pe liber de LAFC după doar 14 minute jucate în MLS

Fără această opțiune, clubul londonez ar putea fi nevoit să folosească meciurile din Premier League pentru a-i oferi minute de joc. Aceasta ar însemna timp limitat pe teren, ceea ce ar putea prelungi procesul de revenire la forma optimă.

Indiferent de metoda aleasă, revenirea lui Radu Drăgușin promite să întărească echipa lui Tottenham, oferind antrenorului opțiuni suplimentare în apărare într-un moment în care rotirea jucătorilor este esențială.

În ciuda obstacolelor legate de programul echipei Under-21, revenirea lui Radu Drăgușin rămâne un obiectiv crucial pentru Tottenham. Odată recuperat complet, fundașul român va aduce stabilitate și opțiuni suplimentare în apărare, oferind echipei o șansă mai mare să își atingă potențialul în Premier League.

Ultima oră
Pe aceeași temă

