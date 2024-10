Probleme pentru FC Hermannstadt. Unul dintre acționari nu mai vrea să rămână la echipă

Ștefan Băcilă, acționarul principal al clubului FC Hermannstadt, a anunțat luni că se retrage din funcție, în urma umilințelor suferite de echipă în ultimele două etape.

În ciuda faptului că jucătorii sunt la zi cu salariile, rezultatele din aceste meciuri au fost dezamăgitoare și rușinoase pentru club.

Retragerea lui Băcilă subliniază instabilitatea și tensiunile existente în cadrul echipei, în condițiile în care așteptările erau mai mari având în vedere situația financiară a clubului. Această decizie poate avea un impact semnificativ asupra viitorului echipei și al managementului său.

FC Hermannstadt trebuie să își caute alt creditor, eu am decis să renunț. Săptămâna trecută am băgat 200.000 mii euro în club să fie salariile la zi, pai când echipa juca în Liga 2 și erau restanțe de câteva luni, era mult mai multă dăruire. Alte echipe au 4-5 luni restanțe și joacă fotbal. Eu nu vreau să mai aud de FC Hermannstadt, rezultatele vorbesc de la sine. Deci, nu am luat în calcul nicio demitere de antrenor, nicio măsură pentru jucători, pur și simplu plec eu!, a anunțat Ștefan Băcilă, potrivit Ora de Sibiu.