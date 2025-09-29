Probleme fără sfârșit pentru Rodri! Mijlocașul lui Manchester City acuză din nou dureri la genunchi

Spaniolul a ratat meciul cu Burnley și este incert pentru duelul cu AS Monaco din Liga Campionilor.

Manchester City a câștigat categoric, scor 5-1, duelul cu Burnley din Premier League, însă absența lui Rodri a atras imediat atenția. Pep Guardiola a explicat la finalul partidei motivul pentru care mijlocașul spaniol nu s-a aflat nici măcar pe banca de rezerve.

Internaționalul iberic, care anul trecut a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept, nu este refăcut complet nici acum, la un an distanță. Guardiola a povestit că jucătorul s-a plâns de dureri chiar înaintea meciului. „La antrenament, Rodri mi-a spus: «Nu pot juca. Mă doare foarte tare genunchiul, nu pot juca». Atunci i-am răspuns: «Tu nu poți juca? Dacă tu nu joci, atunci o va face altcineva»”, a relatat managerul lui City.

Un an de suferință după accidentarea cu Arsenal

Rodri s-a accidentat grav pe 22 septembrie, în timpul unui meci cu Arsenal încheiat 2-2. În minutul 16, jucătorul s-a prăbușit pe gazon după ce a simțit cum genunchiul drept i-a „trosnit”. Diagnosticul a fost crunt: ruptură de ligamente încrucișate. Operația a fost urmată de opt luni de recuperare, perioadă în care a lipsit din toate competițiile.

Revenirea a avut loc abia în finalul sezonului trecut, într-un duel cu Bournemouth (3-1), când a bifat doar șapte minute pe teren. De atunci, însă, mijlocașul acuză în continuare dureri care îi afectează constanța jocului.

În lipsa lui Rodri, Pep Guardiola l-a titularizat pe Nico González, un alt spaniol care a încercat să suplinească rolul de echilibru la mijloc. Totuși, este foarte posibil ca mijlocașul de bază al lui City să rateze și confruntarea de miercuri, din Liga Campionilor, contra lui AS Monaco.

Balonul de Aur și începutul coșmarului

Accidentarea lui Rodri a survenit la scurt timp după ce mijlocașul fusese desemnat câștigătorul Balonului de Aur de către France Football. Decizia a stârnit controverse majore, în condițiile în care Vinicius Jr. era considerat favorit cert și chiar fusese anunțat în prealabil că va câștiga trofeul.

Nemulțumirea a fost atât de mare încât Real Madrid a refuzat să trimită vreo delegație la gala de la Paris, boicotând evenimentul. Pentru Rodri, momentul de glorie s-a transformat într-un coșmar, din cauza accidentării care avea să-i marcheze cariera în lunile următoare.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!