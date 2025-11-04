Admirând peisajul din vârful celebrei stânci Pao de Acucar din Rio de Janeiro, prințul William a început luni o vizită în Brazilia, în timpul căreia va participa totodată la sumitul liderilor lumii de la COP30, în orașul amazonian Belem, informează AFP.

Moștenitorul tronului Regatului Unit s-a deplasat cu un teleferic pentru a ajunge în vârful stâncii Pao de Acucar (‘Pâine de zahăr’), unul dintre principalele situri turistice din Rio de Janeiro, unde a primit cheile orașului din partea primarului local, Eduardo Paes.

‘Eu sunt în continuare regele din Rio, dar el este binevenit aici pentru a împărți acest tron cu mine în aceste zile’, a glumit edilul brazilian în fața jurnaliștilor prezenți la eveniment.

Edoardo Paes a declarat că prințul britanic a fost ‘fermecat de frumusețea orașului’ și a discutat despre peisajele sale spectaculoase, plajele și favelele acestuia, cartiere sărace construite pe versanții împăduriți din zonă, care coboară abrupt spre ocean.

‘Am vorbit despre politică. Am vorbit despre peisajul din Rio, mi-a pus multe întrebări despre favele, despre contrastul dintre favele și zonele mai înstărite’, a adăugat el.

Prima vizită a prințului William în Brazilia coincide cu gala Earthshot Prize

Vizita prințului William are loc într-o perioadă în care populația orașului Rio de Janeiro se află încă sub șocul provocat de o operațiune a Poliției ce a vizat traficanți de droguri și care a făcut 121 de morți în favele, săptămâna trecută.

‘Am încercat să îi explic problemele de securitate ale orașului. Evident, este o chestiune complexă, nu poți să o explici în doar cinci minute. Însă a fost o bună ocazie pentru a vorbi despre asta’, a continuat primarul local.

Această primă vizită a prințului William în Brazilia va fi marcată miercuri la Rio de Janeiro de cea de-a cincea ediție a galei Earthshot Prize, pe care el o organizează în fiecare an.

Cinci proiecte de mediu prezentate ca fiind inovatoare vor fi recompensate cu 1 milion de lire sterline (aproximativ 1,15 milioane de euro).

Numeroase vedete vor defila pe ‘covorul verde’ înaintea ceremoniei, precum vedeta pop braziliană Anitta și starurile anglo-saxone Kylie Minogue și Shawn Mendes.

Prințul William se va deplasa apoi în orașul Belem, în Amazonia braziliană, unde va rosti un discurs în numele Guvernului britanic și al tatălui său, regele Charles al III-lea, cu ocazia summitului liderilor lumii care se vor reuni în marja evenimentului COP30, în zilele de joi și vineri.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!