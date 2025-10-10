Prințul William, emoționat până la lacrimi într-un interviu despre prevenirea sinuciderilor

Prințul William a fost vizibil emoționat și a luptat să-și stăpânească lacrimile în timpul unei conversații profunde cu o femeie care și-a pierdut soțul prin sinucidere, într-un videoclip lansat vineri de Kensington Palace, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.

William, în vârstă de 43 de ani, a discutat cu activista Rhian Mannings în locuința acesteia din sudul Țării Galilor. Mannings și-a pierdut fiul George, în vârstă de un an, în 2012 din cauza unei boli nediagnosticate. La doar cinci zile după tragedie, soțul ei, Paul, a murit prin sinucidere, simțindu-se vinovat pentru moartea fiului lor. De atunci, Mannings a folosit experiența sa dureroasă pentru a înființa o organizație caritabilă, menită să sprijine părinții care pierd un copil sau un tânăr adult.

Videoclipul a fost publicat pentru a sublinia importanța prevenirii sinuciderilor. Fundația Regală a Prințului și Prințesei de Wales lansează un Nou Rețea Națională de Prevenire a Sinuciderilor, care va uni organizațiile de caritate cu scopul de a transforma abordarea prevenției în Regatul Unit. Organizația lui Mannings, 2Wish, va face parte din rețea. Conform statisticilor prezentate în videoclip, o persoană se sinucide în Regatul Unit la fiecare 90 de minute.

Voi reveni mereu în gând la ultimele zile cu el, întrebându-mă ce am ratat. Eram atât de fericiți și cred că asta arată că tragedia poate lovi pe oricine, a spus Mannings despre sinuciderea lui Paul.

Prințul William a întrebat-o ce i-ar spune soțului decedat dacă ar putea. „Mi-aș dori să-l așez aici și să-i spun: ‘De ce nu ai venit la mine?’ Pentru că a pierdut atât de multe momente de bucurie și am fi fost bine. Cred că asta e partea cea mai dificilă, că am fi fost bine”, a răspuns Mannings, stârnind emoția evidentă a prințului.

„Ești bine?” l-a întrebat Mannings, iar William și-a luat câteva momente pentru a se liniști înainte de a continua.

E greu să pui aceste întrebări. Cea mai bună metodă de a preveni sinuciderea este să vorbim despre ea. Vorbește devreme, vorbește cu cei dragi, cu prietenii în care ai încredere, a subliniat Prințul.

Deschiderea și vulnerabilitatea lui William reprezintă un salt semnificativ față de generațiile anterioare de regi, pentru care manifestările publice ale emoțiilor erau rare. Într-un interviu recent cu actorul canadian Eugene Levy, William a dezvăluit că 2024 a fost cel mai dificil an din viața sa, în timp ce s-a confruntat cu bolile soției sale, Catherine, și ale tatălui său, Regele Charles.

De asemenea, Prințul a vorbit despre tensiunile din relația cu fratele său, Prințul Harry, după ce acesta s-a retras din atribuțiile regale în 2020, și despre dorința sa de a moderniza monarhia când va deveni rege, afirmând că intenționează să promoveze „schimbarea pentru bine” și speră că familia regală nu se va întoarce la practicile tradiționale cu care au crescut el și Harry.

