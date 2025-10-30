Prințul William al Marii Britanii și soția sa, Kate, au câștigat un proces privind încălcarea vieții private intentat revistei franceze Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu ei și cu copiii lor în timpul unei vacanțe private, potrivit unei notificări publicate joi în revistă, informează Reuters.

William, fiul cel mare al regelui Charles al III-lea și moștenitorul tronului, este cunoscut pentru faptul că apără cu înverșunare viața privată a familiei sale atunci când aceasta nu participă la angajamente oficiale.

Este pentru a doua oară când cuplul regal câștigă un proces intentat unei reviste franceze, după ce, în 2012, revista Closer publicase fotografii cu Kate topless.

Acțiunea împotriva Paris Match, deținută de grupul francez de lux LVMH, a fost inițiată în luna aprilie, la câteva zile după ce revista publicase fotografii cu familia în Alpi.

‘Prințul și Prințesa de Wales sunt hotărâți să își protejeze timpul petrecut în familie și să se asigure că copiii lor pot crește fără a fi supuși unei supravegheri și interferențe nejustificate’, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

Cuplul își dorește pentru cei trei copii ai săi – prinții George (12 ani) și Louis (7 ani) și prințesa Charlotte (10 ani) – o copilărie cât mai normală posibil.

Paris Match a fost obligată să publice o notificare judiciară

William (43 de ani) nu și-a ascuns aversiunea față de presă după moartea mamei sale, prințesa Diana, într-un accident de mașină la Paris, în 1997. Mașina în care se afla prințesa circula cu viteză mare, încercând să scape de paparazzi care o urmăreau.

El și Kate au fost, de asemenea, victime ale interceptării convorbirilor telefonice, potrivit unor procese intentate unor ziare din Marea Britanie. William a ajuns la o înțelegere privată cu News Group Newspapers, companie deținută de Rupert Murdoch.

Paris Match nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Revista a publicat însă joi notificarea judiciară, în care admite că a încălcat respectul cuvenit vieții private a familiei și drepturile acesteia asupra propriei imagini.

Avocații prințului și prințesei au declarat în fața instanței că aceștia au preferat publicarea notificării în locul unei despăgubiri.

