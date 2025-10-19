Angajații Palatului ar putea fi, de asemenea, chestionați în legătură cu posibila lor cunoaștere a eforturilor de a găsi informații compromițătoare despre Virginia Giuffre

Poliția Metropolitană „analizează activ” acuzațiile potrivit cărora el i-ar fi cerut gărzii sale de corp, plătită din bani publici, să o investigheze pe Virginia Giuffre, după ce ar fi obținut data nașterii și numărul ei de securitate socială.

Ulterior, el i-ar fi spus lui Ed Perkins, adjunctul secretarului de presă al reginei Elisabeta a II-a, că a rugat unul dintre ofițerii săi să caute informații despre Giuffre, potrivit unui e-mail scurs în presă.

Un purtător de cuvânt al Scotland Yard a declarat: „Suntem la curent cu relatările din presă și analizăm activ acuzațiile formulate.”

Prințul ar putea, de asemenea, să facă obiectul unei anchete penale în Statele Unite pentru că ar fi distribuit numărul de securitate socială al lui Giuffre, format din nouă cifre, fără consimțământul acesteia.

Virginia Giuffre a afirmat că prințul Andrew a abuzat-o sexual.

Credit: US Department of Justice / PA

Spencer Kuvin, avocatul care a reprezentat nouă dintre victimele lui Jeffrey Epstein — pedofilul decedat care a abuzat-o și pe Giuffre — a sugerat că prințul ar putea primi o pedeapsă grea, menționând că este o infracțiune să transmiți, deții sau folosești, fără acord, numărul de securitate socială al unei alte persoane.

„Pedepsele pentru această infracțiune sunt foarte severe și pot ajunge până la 15 ani de închisoare”, a spus el. Legea privind securitatea socială din SUA protejează, de asemenea, aceste informații.

„Având în vedere informațiile dezvăluite până acum, se pare că Andrew ar fi putut încălca ambele legi. FBI ar trebui să deschidă imediat o anchetă și să solicite ca Andrew să fie intervievat.

Atât autoritățile americane, cât și cele britanice nu ar trebui să protejeze acest individ. Lumea ar trebui să-l tragă la răspundere pe Andrew și să arate că justiția contează.”

Controversa în care este implicat prințul Andrew vine la 23 de ani după ce Prințesa Regală (Anne) a devenit primul membru senior al familiei regale condamnat pentru o infracțiune penală, în 2002.

Ea a pledat vinovată, la tribunalul din East Berkshire, Slough, pentru o acuzație în baza Legii Câinilor Periculoși, după ce animalul ei de companie, Dotty, a mușcat doi copii în Windsor Great Park. A fost amendată cu 500 de lire.

În 2002, Prințesa Regală a devenit primul membru senior al familiei regale condamnat penal.

Poliția Metropolitană a analizat de trei ori acuzațiile legate de activitățile prințului și ale lui Epstein la Londra, dar a decis să nu deschidă o anchetă.

În octombrie 2021, Scotland Yard a anunțat că nu va lua „nicio altă măsură” împotriva prințului Andrew, după ce a revizuit documentele legale din procesul civil intentat de Giuffre.

Dar Sigrid McCawley, fosta avocată a lui Giuffre, a declarat duminică că noile e-mailuri descoperite justifică o „anchetă amănunțită” asupra acțiunilor poliției.

Ea a spus pentru The Telegraph: „Prea mult timp, Poliția Metropolitană a fost un pion al celor puternici și privilegiați. Folosirea sistemului de justiție penală pentru a discredita și umili victimele este greșită și nu poate fi tolerată.

Aceste noi revelații justifică o anchetă amănunțită și o reexaminare a acțiunilor întreprinse de prințul Andrew și de Poliția Metropolitană pentru a reduce la tăcere curajul Virginiei Giuffre.”

Angajații Palatului Buckingham ar putea fi, de asemenea, chestionați cu privire la ceea ce știau despre distribuirea informațiilor private ale lui Giuffre.

Acuzații profund îngrijorătoare

Ed Miliband, secretarul pentru energie

Întrebat despre subiect în emisiunea BBC „Sunday With Laura Kuenssberg”, el a declarat: „Acestea sunt acuzații extrem de îngrijorătoare. Oamenii vor să știe care este adevărul din spatele lor.

Dar dacă este adevărat, acest lucru este absolut inacceptabil — ofițerii de protecție personală nu trebuie folosiți în acest mod.”

Dezvăluirile, publicate de Mail on Sunday, au venit la doar 24 de ore după ce regele l-a forțat pe fratele său mai mic să renunțe la ultimele sale titluri și onoruri regale.

Regele a acționat din teamă că un e-mail recent descoperit, care ar arăta că prințul a păstrat legătura cu Epstein mai mult decât recunoscuse, ar putea declanșa un nou val de scandaluri.

Surse din Palat au spus că nu au vrut să piardă timp parlamentar pentru a-i retrage oficial titlurile, considerând problema o „distracție familială”.

Totuși, chestiunea ar putea scăpa de sub control dacă opinia publică va cere intervenția Parlamentului.

Noile dezvăluiri au amplificat apelurile ca Sir Keir Starmer să adopte o lege care să-i retragă prințului ducatul.

Deși a renunțat vineri la titlul de Duce de York, la distincția de cavaler și la rolul său de Cavaler Regal al Ordinului Jartierei, doar un Act al Parlamentului îi poate retrage ducatul.

Miliband a refuzat să spună dacă Parlamentul va acționa în acest sens.

„Vom fi ghidați de familia regală”, a spus el. „Este corect că prințul Andrew a renunțat la titlurile sale. Familia regală va trebui să decidă ce alte măsuri să ia.”

Giuffre a acordat un interviu Mail on Sunday în februarie 2011, în care a afirmat că a fost traficată la nivel internațional și forțată să întrețină relații sexuale cu fostul duce, pe când avea 17 ani.

Acuzația a fost transmisă Palatului înainte de publicare, iar un cerc restrâns de consilieri a organizat o conferință telefonică pentru a decide cum să reacționeze.

Negarea prințului Andrew a fost atât de categorică încât cele mai grave acuzații nu au apărut atunci în articol.

„Ce? Cine?”, a izbucnit el către un consilier. „Cum ai spus că o cheamă? N-am auzit niciodată de ea.”

E-mailurile scurse par acum să arate ce s-a întâmplat mai departe.

Prințul Andrew i-a trimis un e-mail lui Jeffrey Epstein, plângându-se că ziarul „încearcă în mod gratuit să-l atace”.

A doua zi, Ed Perkins i-a trimis prințului celebra fotografie în care acesta apare cu brațul în jurul taliei lui Giuffre, fotografie pe care ziarul acceptase să o arate doar lui Andrew.

În replică, prințul i-a scris lui Perkins: „Tocmai am avut o scurtă conversație cu Ghislaine [Maxwell], iar ea spune că VR [Virginia Roberts, cum era cunoscută atunci] este o mincinoasă, în termeni mai duri. Asta e în concordanță cu ce spune și JE [Jeffrey Epstein]. Dacă ajungem la momentul decisiv, trebuie să avem o declarație pregătită.”

Perkins a răspuns: „Într-adevăr, domnule. Am primit totul. Așteptăm reacția lor acum. Avocații sunt pregătiți.”

Prințul i-a spus apoi lui Perkins că el crede că Giuffre are cazier în SUA și că i-a dat ofițerului său de protecție data nașterii și numărul de securitate socială al acesteia.

Mai puțin de trei ore mai târziu, Andrew ar fi redirecționat e-mailurile sale cu Perkins către Epstein, cu o notă simplă: „noutăți”.

Prințul a negat constant acuzațiile și, în cele din urmă, a încheiat un acord civil cu Giuffre în afara tribunalului, după ce Palatul l-a presat să închidă cazul, care risca să umbrească Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a din 2022.

Familia lui Giuffre a salutat vestea că Andrew a acceptat să nu mai folosească titlurile sale, dar a spus că, pentru a se face „adevărata dreptate”, el ar trebui să renunțe și la titlul onorific de prinț, cu care s-a născut.

Duminică, biograful prințului, Andrew Lownie, a avertizat că vor urma și alte scandaluri.

„Aceasta este doar vârful aisbergului”, a spus el. „Cred că Palatul este îngrijorat de noi acuzații care vor apărea în SUA — știu că urmează lucruri mai grave.”

El a spus că regele ar fi trebuit să-i retragă complet titlurile fratelui său, nu doar să-i interzică folosirea lor.

Lownie a adăugat că prințul ar trebui obligat să coopereze cu autoritățile pentru a scoate la lumină întreaga amploare a relației sale cu Epstein.

El a susținut și că regele ar fi trebuit să facă personal anunțul, pentru a arăta că a luat conducerea, nu să lase impresia că Andrew a acționat de bunăvoie „pentru binele țării”.

O sursă apropiată lui Andrew a spus că acesta rămâne „stoic” în fața ultimelor evoluții, deși i s-a cerut deja să renunțe la atât de multe.

Strategia Palatului de a-i retrage treptat privilegiile în ultimii ani a fost comparată de o sursă cu „tăierea unei salamuri felie cu felie”.

„Este doar pentru imagine”, a spus sursa. „Se repetă o strategie care s-a dovedit deja eșuată.

Ceea ce s-a făcut săptămâna aceasta urmează exact același tipar din 2011: o abordare tactică de a-i tăia lui Andrew viața în bucăți până nu mai rămâne aproape nimic. Dar asta nu rezolvă problema.

Nu i s-a oferit niciodată șansa de a-și curăța numele.”

O altă sursă, care îi cunoaște bine pe prinț și pe Sarah Ferguson, a spus că aceștia vor fi afectați profund de noile sancțiuni.

„Este vorba despre pierderea statutului, despre umilința publică și despre impactul asupra familiei sale – atât asupra cercului apropiat, cât și asupra familiei regale extinse”, a spus sursa.

„Zi de zi, viața lui devine tot mai mică, retragerea continuă. Sarah va resimți acest lucru la fel de intens.”