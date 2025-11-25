Primul transfer confirmat pentru 2026! Nico Paz revine la Real Madrid, iar clubul pregătește o nouă „bombă” financiară cu Vinicius Junior

Real Madrid a obținut acordul lui Nico Paz pentru revenirea pe Bernabeu, după ce l-a vândut în 2024 la Como. În același timp, Vinicius ar putea primi o ofertă uriașă din Arabia Saudită.

Real Madrid a făcut deja primul pas concret pentru perioada de mercato din 2026. Potrivit informațiilor dezvăluite de jurnalistul Fabrizio Romano, clubul blanco îl va readuce pe Nico Paz (21 de ani), fotbalist vândut în 2024 la Como, în Serie A.

Mijlocașul ofensiv argentinian, crescut la academia madrilenilor, traversează un sezon excelent în Italia: 5 goluri și 4 pase decisive în primele luni ale stagiunii, cifre care i-au convins pe oficialii Realului să activeze clauza de răscumpărare de 10 milioane de euro.

Nico Paz i-a spus „DA” lui Real Madrid

Conform sursei citate, transferul se va oficializa în vara anului 2026, întrucât înțelegerea cu Como nu permite revenirea în iarna viitoare. Jucătorul și-a dat deja acordul pentru mutare, considerând că momentul ideal pentru a reveni pe „Bernabeu” este odată cu finalizarea actualului său contract în Italia.

Cazul este considerat o adevărată afacere pentru Real Madrid, întrucât Nico Paz are o cotă de piață de 55 de milioane de euro pe Transfermarkt. Practic, madrilenii îl vor recupera pentru o sumă de peste cinci ori mai mică.

Format în academia clubului, Nico Paz a debutat pentru prima echipă în 2023 și a fost considerat unul dintre cei mai promițători tineri ai generației sale, înainte de a fi cedat pentru a acumula experiență în Serie A.

Vinicius Junior, dorit în Arabia Saudită cu un salariu de 250 de milioane de euro pe sezon

În paralel, viitorul lui Vinicius Junior (25 de ani) la Real Madrid devine din ce în ce mai incert. Potrivit jurnalistului Ekrem Konur, clubul saudit Al-Ahli este pregătit să facă o ofertă istorică pentru starul brazilian, promițându-i un contract de un miliard de euro pentru următorii cinci ani.

Oferta ar însemna un salariu anual de 250 de milioane de euro, cea mai mare remunerație din istoria fotbalului. Al-Ahli vrea să profite de tensiunile dintre Vinicius și antrenorul Xabi Alonso, relație despre care presa spaniolă susține că s-a deteriorat în ultimele săptămâni.

Brazilianul, care mai are contract până în 2028, ar fi transmis conducerii că nu dorește să semneze prelungirea până când nu se va îmbunătăți atmosfera din vestiar.

În lotul campioanei Asiei se regăsesc deja nume sonore precum Ivan Toney, Merih Demiral, Edouard Mendy, Roger Ibanez și Franck Kessie, iar aducerea lui Vinicius ar reprezenta cel mai ambițios transfer din istoria clubului saudit.

