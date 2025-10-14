Primul jucător din Superliga calificat la Campionatul Mondial! Joao Paulo, titular în meciul istoric al Capului Verde

Mijlocașul Oțelului Galați a fost titular în victoria care a dus naționala Capului Verde la primul turneu final din istorie.

Performanță istorică pentru Joao Paulo, fotbalistul celor de la Oțelul Galați! Mijlocașul de 27 de ani este primul jucător din Superliga României calificat la Campionatul Mondial 2026, după ce naționala Capului Verde a obținut biletele pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Capul Verde, calificare istorică în fața Camerunului

Selecționata antrenată de Bubista a câștigat grupa de calificare în fața mult mai titratei Camerun, devenind a doua cea mai mică națiune ca populație care va participa vreodată la un Mondial – doar Islanda (332.000 de locuitori) a fost mai mică, la ediția din 2018.

În ultimul meci din grupă, disputat pe teren propriu la Praia, Capul Verde s-a impus cu 3-0 împotriva formației din Eswatini, o victorie care a declanșat sărbătoarea națională. Joao Paulo a fost titular în acest duel și a contribuit decisiv la soliditatea defensivă a echipei sale.

Joao Paulo, de la Sheriff la Oțelul și apoi la Mondial

Fotbalistul evoluează de regulă ca mijlocaș, dar pentru naționala Capului Verde este folosit ca fundaș stânga. Transferat în această vară la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, Joao Paulo a devenit imediat unul dintre oamenii de bază ai lui Dorinel Munteanu.

Acesta are deja 35 de selecții și un gol pentru echipa națională a Capului Verde, pentru care a debutat în 2021. Dacă nu va suferi o accidentare gravă, locul său în lotul pentru Campionatul Mondial pare asigurat.

Scene de neuitat la finalul meciului

La finalul partidei cu Eswatini, mii de fani au invadat terenul pentru a celebra performanța uriașă. Jucătorii și staff-ul tehnic au fost purtați pe brațe de suporteri, într-o atmosferă de nedescris pe stadionul din Praia.

Capul Verde devine astfel cea mai mică națiune africană care ajunge la un Mondial și a doua din lume, după Islanda. În 2018, nordicii se calificau de pe primul loc într-o grupă cu Croația, Ucraina și Turcia și reușeau să obțină un punct în fața Argentinei, înainte de a fi eliminați după faza grupelor.

Pentru Joao Paulo, participarea la Campionatul Mondial 2026 va fi apogeul unei cariere impresionante, care a trecut prin Portugalia, Moldova și România. Iar pentru Superliga, este o confirmare că fotbaliștii din campionatul intern pot atinge cele mai înalte scene ale fotbalului mondial.

