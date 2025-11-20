De către

Mai mult vagoane și locomotive modernizate cu fonduri din PNRR vor intra în circulația, potrivit CFR Călători. În paralel a fost anunțată și o majorare a prețului biletelor de călătorie, a treia din acest an.

Deși călătorii se confruntă în continuare cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice, autoritățile pregătesc o nouă majorare a tarifelor.

Conform legislației, prețurile biletelor vor crește în funcție de rata anuală a inflației pentru toți operatorii feroviari.

Primele trenuri modernizate cu bani din PNRR, gata să circule

CFR Călători susține însă că situația se va îmbunătăți treptat, pe măsură ce primele trenuri modernizate prin PNRR sunt introduse în circulație.

Programul prevede modernizarea a 139 de vagoane și achiziția a încă 50 de locomotive, destinate în special garniturilor InterCity.

Aceste trenuri ar urma să fie operate pe unele dintre cele mai circulate rute:

București – Brașov

București – Iași

București – Constanța

București – Galați

Întârzieri în livrare și riscul pierderii fondurilor europene

Până în acest moment, aproximativ 40% dintre vagoanele modernizate au fost livrate.

Există însă îngrijorări legate de ritmul lucrărilor, iar specialiștii avertizează că întârzierile ar putea compromite finalizarea proiectului în termen, ceea ce ar duce la pierderea fondurilor europene destinate modernizării.

