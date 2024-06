Deputatul Cătălin Drulă a anunțat că demisionează din funcția de președinte al USR și că renunță să mai candideze, în anul 2024, la funcția de președinte al României, drept urmare a rezultatelor dezastruoase pe care USR le-a înregistrat în alegerile locale și europarlamentare de la 9 iunie 2024.

La mijlocul zilei de 10 iunie 2024, după ce rezultatul alegerilor din 9 iunie s-a confirmat a fi dezastruos pentru USR, Cătălin Drulă și-a anunțat demisia din funcția de președinte al partidului. Cea mai importantă victorie a USR, la 9 iunie, a fost cea a lui Nicușor Dan, reales ca primar general, însă Nicușor Dan nu este membru USR ci a candidat independent, cu susținerea USR.

“Rezultatul alegerilor este sub aşteptările pe care le-am avut”, a declarat Cătălin Drulă. “Desigur, am putea să vorbim despre cauze, să căutăm explicaţii, să găsim scuze sau să ne întrebăm dacă în România democraţia mai este democraţie, dar pentru mine, în întreaga mea viaţă, asumarea a fost un principiu de bază. Îmi asum acest rezultat şi voi convoca în USR alegeri pentru un nou preşedinte, în cel mai scurt timp”, a specificat liderul USR. În plus, Drulă a precizat, ca răspuns la întrebarea unui jurnalist, că renunță să candideze, “în anul 2024”, la funcția de președinte al României.

În privința rezultatelor la alegerile europarlamentare, USR s-a plasat pe locul al treilea, sub AUR, ceea ce părea de neconceput pentru USR înaintea datei de 9 iunie 2024. În schimb, deputatul Drulă a subliniat succesele câtorva colegi din USR care au obținut reconfirmarea ca primari, în alegerile locale. Drulă i-a menționat în acest sens pe Dominic Fritz (Timișoara) și Elena Lasconi (Câmpulung Muscel). Depre Fritz, Drulă a spus și că ar fi potrivit ca președinte al USR: “Un om care a câștigat decisiv în Timișoara și a arătat că PSD și PNL pot fi înfrânte”. Ulterior, Dominic Fritz a confirmat că va candida la funcția de președinte al USR.

Un alt posibil candidat la funcția de președinte al USR, în locul lui Cătălin Drulă, poate fi Elena Lasconi. Ea a fost realeasă, fără emoții, cu 70 la sută din voturi, la 9 iunie 2024, în funcția de primar al orașului Câmpulung Muscel. Lasconi urma să candideze pe lista USR și pentru o funcție de eurodeputat. Dar președintele USR, Cătălin Drulă, a sancționat-o la acel moment, retrăgând-o din fruntea listei, după scandalul iscat de declarația lui Lasconi că a votat, la referendum, în favoarea “familiei tradiționale”. Sancțiunea decisă de Drulă a generat și un conflict între Drulă și Lasconi, conflict care, însă, părea a fi aplanat. Acum, după rezultatele slabe ale USR în alegerile din 9 iunie 2024, Elena Lasconi pare să înceapă să reia criticile la adresa conducerii USR, mai ales împotriva lui Cătălin Drulă.

Nici Drulă, nici alți lideri din USR nu au pomenit încă nimic despre soarta Alianței Dreapta Unită (ADU), care a fost formată din partidele USR, PMP și Forța Dreptei în perspectiva alegerilor de la 9 iunie 2024.

În ziua de 10 iunie 2024, Cătălin Drulă a anunțat că își “asumă” responsabilitatea pentru rezultatele slabe, pe ansamblu, obținute de USR la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024. De aceea, deputatul Drulă a demisionat din funcția de președinte al USR și a renunțat să candideze, în anul 2024, pentru funcția de președinte al României.

pentru mine, în întreaga mea viaţă, asumarea a fost un principiu de bază. Îmi asum acest rezultat şi voi convoca în USR alegeri pentru un nou preşedinte, în cel mai scurt timp

Cătălin Drulă,

Fost președinte USR

Dominic Fritz, abia reales în funcția de primar al municipiului Timișoara, la o diferență mare de voturi față de candidatul PSD, a fost indicat de Cătălin Drulă drept favorit la funcția de președinte al USR, chiar dacă această procedură, de a recomanda un succesor în loc de a lăsa să se decidă în alegeri, nu pare a fi caracteristică unui partid democratic.

O să îmi asum o candidatură pentru preşedinţia USR la următorul congres. Voi propune un nou Birou Naţional, o nouă conducere colectivă a acestui partid, cu mine ca preşedinte, şi, dacă voi primi susţinerea pentru această misiune grea dar frumoasă, o voi accepta

Dominic Fritz,

Primarul municipiului Timișoara

În alegerile pentru funcția de președinte al USR, Fritz ar putea s-o aibă drept contracandidată pe Elena Lasconi, cea care a fost și ea realeasă în funcția de primar la Câmpulung Muscel.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!