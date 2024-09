Primarul democrat din New York, Eric Adams, a fost acuzat de corupție

Primarul din New York, Eric Adams, implicat într-o serie de scandaluri, a fost acuzat joi de fraudă electronică, solicitarea de donații ilegale din partea străinilor pentru campania sa și conspirație pentru luare de mită – acuzații șocante care au alimentat cererile pentru demisia sa.

Inculparea marelui juriu vine în urma unei ample anchete privind comportamentul primarului și dacă acesta a conspirat cu guvernul turc pentru a primi contribuții ilegale în schimbul tratamentului preferențial.

Un Adams sfidător le-a spus reporterilor că așteaptă cu nerăbdare să se apere și a respins cererile de demisie, îndemnându-i pe newyorkezi să „aștepte să audă versiunea noastră a poveștii.”

Însă procurorul districtual Damian Williams, al cărui birou federal aduce acuzațiile, a declarat că primarul a fost „în secret copleșit de cadouri timp de ani de zile, ignorând limitele evidente.”

„Conduita descrisă în inculpare – banii străini, banii corporativi, ani de ascundere – reprezintă o încălcare gravă a încrederii publice,” a declarat Williams jurnaliștilor.

El a spus că ancheta este în desfășurare: „Vom trage mai multe persoane la răspundere.”

Documentul de 57 de pagini îl acuză pe primarul celui mai populat oraș din SUA de crime care datează de un deceniu, când Adams a preluat funcția de președinte al districtului Brooklyn.

El a acceptat zboruri internaționale de lux, suite hoteliere și mese gratuite la restaurante exclusiviste, inclusiv de la cel puțin un oficial guvernamental turc, conform acuzațiilor.

Pe măsură ce a început să planifice candidatura la funcția de primar în 2018, Adams „nu doar că a acceptat, dar a și căutat contribuții ilegale pentru campania sa la primăria din 2021, precum și alte beneficii, de la cetățeni străini,” conform documentelor judiciare.

„Pe măsură ce influența și puterea lui Adams au crescut, binefăcătorii săi străini au încercat să profite de relațiile corupte cu el, mai ales când, în 2021, a devenit clar că va deveni primar,” se arată în actul de inculpare.

„Adams a fost de acord, oferind tratament preferențial în schimbul beneficiilor ilicite primite.”

Percheziția dinaintea zorilor

Într-un exemplu, procurorii spun că Adams a presat departamentul de pompieri al orașului să aprobe noul consulat înalt al Turciei din Manhattan, în ciuda îngrijorărilor legate de siguranță.

„Oficialul turc a obținut ceea ce și-a dorit, și, așa cum am explicat în inculpare, la doar patru zile după ce Adams și-a respectat partea din înțelegere, a revenit imediat la solicitarea de noi beneficii pentru călătorii,” a spus Williams.

Scandalul a planat asupra lui Adams timp de luni de zile, cu mai mulți aliați de rang înalt demisionând, în timp ce alții au fost inculpați sau percheziționați de agenți federali.

Drama a escaladat odată cu o percheziție efectuată în zori la reședința sa oficială, joi dimineața.

Adams, care candidează pentru realegere în 2025, a încercat să minimizeze anchetele care se amplifică.

Însă mulți oficiali ai orașului și statului cer demisia sa, inclusiv miercuri, când influenta congreswoman din New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a declarat că trebuie să demisioneze „pentru binele orașului.”

Colegul său din New York, Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, nu a cerut însă acest lucru, spunând că, deși inculparea reprezintă „un moment grav și sobru pentru New York City,” primarul are „dreptul la prezumția de nevinovăție.”

Inculparea riscă să aducă prejudicii democraților cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale dintre vicepreședinta Kamala Harris și republicanul Donald Trump, care sunt aproape la egalitate în sondaje.

Joi, Trump a insinuat, fără dovezi, că Adams a fost vizat pentru că a criticat sosirea migranților în New York – o problemă centrală în campania republicanului.

„Am urmărit acum aproximativ un an când a vorbit despre cum migranții ilegali ne afectează orașul (…) și am spus că, știți ce, va fi inculpat în mai puțin de un an,” a spus Trump.

Dezvăluirile despre multiplele anchete federale asupra oficialilor de rang înalt din oraș au scos la iveală legături personale și de afaceri în cercul apropiat al primarului.

Adams, al doilea primar de culoare din istoria orașului, a câștigat alegerile primare democrate din 2021 promițând reducerea criminalității, care a scăzut după ce crescuse în timpul pandemiei de Covid.

Însă orașul de 8,5 milioane de oameni se confruntă cu o criză a locuințelor, care a dus la creșteri masive ale chiriilor la niveluri fără precedent.

Adams deja se confruntă cu mai mulți candidați în alegerile primare de anul viitor, toți fiind mai de stânga decât primarul centrist.

Dacă va demisiona, avocatul public al orașului, progresistul Jumaane Williams, ar deveni primar interimar până la organizarea unor alegeri speciale.

Conform documentelor judiciare, Adams urmează să se prezinte vineri în fața unui judecător pentru notificarea acuzațiilor, dar avocatul său a cerut o amânare.