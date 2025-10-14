Edilul a explicat că, în ultimul deceniu, numărul autoturismelor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, depășind în prezent 1,7 milioane de vehicule

Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat un nou plan pentru reducerea traficului și a poluării în București: interzicerea circulației mașinilor de aprovizionare, curierat și salubrizare în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, atunci când orașul este sufocat de blocaje.

Edilul a explicat că, în ultimul deceniu, numărul autoturismelor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, depășind în prezent 1,7 milioane de vehicule, la care se adaugă zilnic aproximativ 300.000 de mașini din județele limitrofe. „Capitala nu a fost construită pentru un asemenea volum de trafic”, a avertizat Bujduveanu, subliniind că efectele sunt vizibile pentru toți locuitorii: aglomerare constantă, poluare și pierdere de timp.

„Vrem să redăm orașului un ritm mai bun și o calitate a vieții mai ridicată. Prin aplicarea acestei reguli, am putea reduce traficul din orele de vârf cu peste 150.000 de vehicule, facilitând circulația transportului public și a celor care au deplasări esențiale”, a precizat primarul.

Proiectul, aflat în consultare publică, prevede excepții pentru autovehiculele de urgență – ambulanțe, pompieri, poliție, echipaje tehnico-edilitare pentru avarii, mașini de deszăpezire, transport de medicamente, produse medicale vitale sau consumabile pentru spitale.

Cei care vor încălca noile reguli riscă amenzi între 3.000 și 5.000 de lei, sancțiunile urmând să fie aplicate de Poliția Locală a Municipiului București, de polițiile locale de sector și de personalul împuternicit de primarul general.

În referatul care însoțește proiectul, administrația Capitalei arată că măsura are ca scop fluidizarea traficului, reducerea poluării și creșterea calității vieții. „Orașele mari din Europa aplică deja astfel de restricții pentru a limita activitățile care implică opriri și staționări frecvente în intervalele aglomerate. Bucureștiul are nevoie de o reglementare similară”, se precizează în document.

Proiectul urmează să fie supus votului în Consiliul General al Municipiului București în perioada următoare.

