Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, marți, deschiderea a două noi șantiere pentru extinderea și modernizarea sistemului de termoficare din București.

Lucrările se vor desfășura pe o lungime totală de 4,1 km de conducte magistrale și sunt finanțate în proporție de 85% din fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării.

Este vorba despre:

Magistrala 1 Sud, cu o lungime de 2 km, care alimentează cu agent termic locuințe de pe Bd. Basarabia, Bd. Chișinău, Bd. 1 Decembrie;

Magistrala III Sud, cu o lungime de 2,1 km, care deservesc locuințe de pe Str. Matei Basarab, Calea Călărași, Bd. Decebal.

Bucureștiul continuă modernizarea rețelei, înlocuind conducte vechi de peste patru decenii

Edilul a adăugat că „în prezent, în București, se lucrează pentru modernizarea sistemului de termoficare și înlocuirea conductelor vechi de 40-50 de ani în 30 de mari șantiere”, subliniind angajamentul de a reface infrastructura critică a orașului în următorul an.

Lucrările sunt executate de SC Energomontaj SA şi au un termen de finalizare de 12 luni, a mai scris Bujduveanu pe Facebook.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.