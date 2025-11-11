Primăria Generală a Bucureștiului va lua un împrumut de urgență de 100 de milioane de lei din Trezorerie pentru a achita facturile restante la Termoenergetica, companie municipală care va plăti, la rândul său, furnizorii Romgaz și Elcen.

Anunțul a fost făcut marți, 11 noiembrie 2025, de edilul interimar Stelian Bujduveanu, care a convocat o ședință a Consiliului General pentru miercuri sau joi, imediat după publicarea normelor de către Ministerul Finanțelor.

„Vorbim de un împrumut de 100 de milioane de lei pe care îl luăm din Trezorerie, în cel mai scurt timp, pentru a putea face plata direct către Termoenergetica, care la rândul ei plăteşte către Romgaz, Elcen şi alţi furnizori. După adoptarea acestui proiect, va fi rectificarea în aceeaşi şedinţă”, a explicat Bujduveanu, potrivit Agerpres.

Guvernul suplimentează fondurile pentru termoficare

Decizia vine după anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile pot solicita împrumuturi de la Trezorerie.

În plus, a fost introdus un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei dedicat exclusiv serviciilor de termoficare.

„Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în acelaşi timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare. Am introdus un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării – pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic. Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025-2026”, a scris Nazare pe Facebook.

Împrumuturile acordate vin cu dobândă redusă, perioadă de rambursare de 1–10 ani și 12 luni de grație, măsuri menite să evite blocajele în furnizarea căldurii, așa cum s-a întâmplat în iernile trecute.

Bucureștiul, între datorii cronice și infrastructură depășită

Sistemul de termoficare al Capitalei se confruntă de ani buni cu pierderi masive de agent termic, conducte vechi de 50 de ani și datorii istorice la sute de milioane de lei.

Împrumutul de 100 de milioane reprezintă o soluție temporară pentru a asigura căldură în această iarnă, dar nu rezolvă problemele structurale, deși investițiile pentru înlocuirea țevilor magistrale au fost deja demarate.

Bujduveanu a promis că banii vor fi virați imediat către Termoenergetica, care îi va direcționa către furnizori, iar rectificarea bugetară din aceeași ședință va acoperi și alte deficiențe financiare.

