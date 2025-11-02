Primăria Municipiului București, prin Asociația de Servicii Sociale pentru Municipiul București (ASSMB), anunță deschiderea programului „FIV3 – O șansă pentru cuplurile infertile”.

Ajutorul financiar de până la 15.000 de lei se acordă pentru tratament medicamentos și proceduri specifice fertilizării in vitro (FIV).

„În total, 150 de locuri sunt disponibile pentru cupluri şi femei singure cu indicaţie medicală pentru fertilizare in vitro (FIV)”, a precizat ASSMB duminică.

Cum se fac înscrierile

Înscrierile în program vor începe luni, 3 noiembrie 2025, ora 12:00, și se fac exclusiv online, pe platforma oficială: https://fiv.assmb.ro la secțiunea „Înscriere în proiect”.

Programul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 180/04.06.2025 și face parte dintr-un proiect mai amplu, care va sprijini până la 2.000 de beneficiari între 2025 și 2026, cu un buget total de 30 de milioane de lei.

Cine poate beneficia de ajutorul financiar

Beneficiarii programului sunt:

Cupluri infertile, căsătorite sau necăsătorite,

Femei singure infertile, diagnosticate cu o afecțiune care împiedică reproducerea pe cale naturală, confirmată de un medic specialist în obstetrică-ginecologie și reproducere umană asistată.

Eligibilitatea se stabilește de comisia de evaluare, care emite o decizie oficială de aprobare a sprijinului financiar. Solicitanții trebuie să respecte condițiile prevăzute în Regulamentul de implementare al proiectului.

Potrivit site-ului oficial, proiectul își propune creșterea natalității în București, oferind sprijin financiar pentru procedurile de fertilizare in vitro pe durata perioadei iunie 2025 – decembrie 2026.

