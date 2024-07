Prima zi de proces a lui Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan

Prima zi de proces pentru Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan, a fost astăzi, 25 iulie 2024.

Dorian Popa, prins drogat

În urmă cu ceva timp, acesta a fost oprit de oamenii legii și testat pozitiv la marijuana cu aparatul drugtest.

Judecătorii au admis toate probele prezentate de procurori și au dispus începerea procesului penal împotriva lui Dorian Popa.

Vloggerul riscă o pedeapsă între 1 și 5 ani de închisoare, cea mai mică sancțiune posibilă fiind o amendă penală.

„Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul privind pe inculpatul POPA DORIAN LAURENȚIU, fără antecedente penale, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul POPA DORIAN LAURENȚIU. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 22.07.2024”, a fost decizia instanţei, notează spynews.ro.

Reacția lui Dorian Popa după cele întâmplate

„Vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, am greșit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante, am dat un exemplu negativ.

Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele.

Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, lucru pe care îl regret și am ieșit pozitiv chiar și la câteva zile după ce am consumat”, a transmis, la momentul respectiv, Dorian Popa.

Sindicatul Europol a venit cu precizări după cele întâmplate:

Pentru că informația referitoare la Dorian Popa, Lambo-ul și chiloții se rostogolește rapid în presă în formatul copy/paste, credem că este important să facem următoarele precizări:

1. Dorian Popa nu a fost oprit de colegii noștri de la Serviciul Rutier Ilfov pentru că acesta conducea îmbrăcat doar în chiloți;

2. Reținerea permisului de conducere nu a fost operată de către polițiștii rutieri pentru că Dorian Popa conducea un Lamborghini în chiloți, deși, fie vorba între noi, oricât de excentric ai fi, o astfel de mașină impune un anumit standard;

3. Dosarul penal nu a fost deschis pentru că Dorian Popa conducea doar în chiloți, ci a fost deschis în urma rezultatului testării preliminare cu aparatul drug test, care a confirmat prezența canabioidelor.

P.S. Având în vedere ultimele cazuri de corupție documentate la nivelul unor structuri teritoriale de medicină legală, ne punem speranța ca rezultatul probelor biologice să nu fie afectate de cursul euro.

P.S.S. Sperăm că pe perioada suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice pentru Dorian Popa să nu cumva să ne întâlinim cu Cheluțu la volan

P.S.S.S. Felicităm polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov care au demonstrat că aplicarea legii nu ține cont nici de marca autoturismului, nici de statului social și nici de brand-ul chiloților pe care îi poartă ocupantul.

