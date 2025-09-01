Prim-ministrul Spaniei afirmă că planificarea pentru combaterea incendiilor de proporții devastatoare a fost „clar insuficientă”

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat luni că pregătirea țării pentru incendiile devastatoare din această vară, care au afectat o suprafață record de teren, a fost „clar insuficientă”, scrie AFP.

Probleme în Spania

Patru persoane și-au pierdut viața, iar mii de oameni au fost evacuați în timpul unui val de căldură extremă care a afectat sudul Europei luna trecută, provocând un schimb de acuzații între guvernul socialist și opoziția conservatoare, Partidul Popular (PP).

CITEȘTE ȘI – Ucrainenii vor pace, dar cu scut de securitate: trei condiții pentru un armistițiu

Socialiștii susțin că PP nu a implementat politici eficiente de prevenire a incendiilor în regiunile pe care le guvernează și a minimalizat importanța schimbărilor climatice. La rândul său, PP dă vina pe incendii ca fiind rezultatul unor acte de incendiere intenționată și acuză guvernul central că a reținut resurse esențiale, inclusiv sprijin militar suficient.

Am avut o politică clar insuficientă de prevenire a incendiilor, a afirmat Sánchez prezentând un „pact național împotriva urgenței climatice” la Madrid, subliniind lipsa pompierilor, a rangerilor forestieri și a instrumentelor de prognoză.

El a adăugat că aceste incendii violente „nu se sting vara, se sting iarna, toamna, muncind în fiecare zi a anului” pentru a evita situațiile de urgență în timpul verilor toride.

Prim-ministrul a mai menționat „gestionarea inadecvată a terenurilor”, care a dus la „zone rurale pline de biomasă și fără culoare de protecție împotriva incendiilor”, precum și „infrastructură învechită”. În plus, starea de urgență climatică a contribuit la amploarea incendiilor, oamenii de știință avertizând de mult că încălzirea globală determinată de activitatea umană crește durata, frecvența și intensitatea valurilor de căldură extremă, favorizând izbucnirea incendiilor.

Potrivit Sistemului European de Informații despre Incendiile Forestiere, incendiile din Spania au distrus sute de mii de hectare doar în acest an, majoritatea în august, depășind recordul anterior de 306.000 hectare înregistrat în 2022 și stabilind un nou record anual de la începutul raportărilor în 2006.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.