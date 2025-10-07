Banca Mondială a revizuit semnificativ în scădere perspectivele economice ale României pentru următorii doi ani, semnalând o perioadă de creștere modestă

În contextul presiunilor fiscale și al unei cereri interne în recul, instituția financiară internațională estimează că produsul intern brut va avansa cu doar 1,3% în 2026 și 1,9% în 2027, valori cu 0,6 puncte procentuale mai mici decât cele prognozate în luna iunie.

Principalele motive ale temperării ritmului economic sunt încetinirea consumului privat, consolidarea fiscală și menținerea unui nivel ridicat al inflației. După o perioadă de peste două decenii în care consumul a crescut în medie cu 5% anual, Banca Mondială estimează că, în 2025, avansul va fi de doar 1,1%. Analiza arată că populația și companiile resimt impactul măsurilor bugetare restrictive, iar apetitul de consum scade vizibil.

Datele privind comerțul cu amănuntul confirmă această tendință: în primele șapte luni ale anului, vânzările au urcat cu doar 3,1%, comparativ cu aproape 9% în 2024. În același timp, piața auto nouă a înregistrat o contracție semnificativă, înmatriculările de autoturisme scăzând cu 22% în prima jumătate a anului.

Pentru a readuce deficitul bugetar sub control, autoritățile române au lansat un pachet de consolidare fiscală care include înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public, precum și creșteri de taxe. Deficitul bugetar, care a depășit 9% din PIB în 2024, ar urma să scadă sub pragul de 6% până în 2026, potrivit proiecțiilor Băncii Mondiale.

Tendințele din România se înscriu într-un context regional mai larg. În Europa și Asia Centrală, produsul intern brut este așteptat să avanseze cu 2,4% în 2025, sub nivelul de 3,7% consemnat anul trecut. Ritmul mai slab de creștere din Federația Rusă este principalul factor care trage în jos media regională. Excluzând Rusia, economia regiunii ar urma să se mențină relativ stabilă, cu o creștere estimată la 3,3% atât în acest an, cât și în 2026.

Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, avertizează că, pentru a contracara aceste presiuni, statele din regiune trebuie să accelereze reformele structurale. „Economiile în curs de dezvoltare din regiune trebuie să transforme reziliența într-un motor al productivității, să creeze locuri de muncă adaptate schimbărilor demografice și să valorifice avantajele naturale prin investiții și integrare mai profundă în circuitele economice”, a declarat aceasta.

Raportul subliniază importanța investițiilor în infrastructură, a îmbunătățirii educației și a mobilizării capitalului privat pentru stimularea creșterii economice. Modernizarea învățământului profesional și universitar este considerată esențială, în condițiile în care multe locuri de muncă create în ultimele decenii au fost slab calificate și cu perspective limitate de câștiguri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube