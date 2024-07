Prețurile gazelor naturale pentru livrarea de vară, mai ridicate decât cele de iarnă: Cum se pregătește Europa?

Euro este 4.9751, dolarul american este 4.5879, FTSE 100 este 8420.26 iar DAX este 18704.42.

Costul gazelor naturale în Europa pentru livrările de vară este mai mare comparativ cu contractele de iarnă. Acest lucru sugerează că regiunea este suficient de stocată pentru sezonul curent, dar realimentarea stocurilor va fi provocarea viitoare, conform informațiilor furnizate de Bloomberg, preluate de Agerpres.

Contractele futures pentru gaze naturale care vor fi livrate în luna februarie și martie sunt acum vândute cu aproape un euro mai ieftin comparativ cu cele pentru livrare în iunie și iulie. Diferența dintre cele două tipuri de contracte a devenit mai mare începând cu luna ianuarie.

Este evident că traderii devin din ce în ce mai siguri că Europa nu va întâmpina probleme de aprovizionare în această iarnă, chiar dacă piața este încă marcată de volatilitate. La centrul de gaze TTF din Amsterdam, care determină prețurile standard în Europa, cotațiile futures pentru gazele naturale sunt acum tranzacționate la mai puțin de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, apropiindu-se de cel mai scăzut nivel înregistrat vara trecută.

Cererea de gaze naturale în Europa continuă să fie relativ scăzută, întrucât economia se recuperează lent, iar regiunea se bucură încă de stocurile ample de anul trecut. Producția ridicată de energie regenerabilă și iarna ușoară au contribuit la stabilizarea prețului gazelor. Se așteaptă temperaturi mai ridicate decât media și în februarie, ceea ce va duce la o scădere a nevoii de combustibil pentru încălzirea locuințelor.

Cu toate acestea, traderii urmăresc îndeaproape schimbările referitoare la exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) din Qatar, care le-a comunicat unor clienți din Europa despre reorganizarea programului de livrări, având în vedere situația tensionată din Orientul Mijlociu.

Următoarea dificultate cu care se va confrunta Europa este reînnoirea rezervelor pentru viitoarea perioadă de iarnă. O vară excesiv de fierbinte ar putea duce la o creștere a nevoii de energie pentru aparatele de răcire. În plus, anul 2023 a stabilit deja un record ca cel mai torid an documentat până acum.

Vineri dimineața, prețurile futures pentru gazele naturale care urmează să fie livrate luna viitoare la centru de gaze TTF din Amsterdam erau ușor schimbate, fiind în jur de 27 de euro pentru o Megawatt-oră.

România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate costuri la electricitate. Marile companii de retail sunt reticente în privința limitării adaosului comercial la produsele românești, argumentând că ar duce la o suprareglementare. Directorul DG REFORM, Nathalie Berger, a menționat că România va implementa inteligența artificială în procedurile vamale.

Constructorul autostrăzii Sibiu – Pitești, pentru tronsonul 2 Boița – Cornetu, a anunțat că forajele din zonele montane sunt aproape de finalizare, după care va fi predat proiectul tehnic.

Există nemulțumiri legate de acordul cu Serbia pentru Drumul Expres Timișoara-Moravița, acuzându-se faptul că majoritatea responsabilităților și costurile de 400 de milioane de Euro în zona de vamă revin României.

În ceea ce privește Autostrada Unirii (A8), contractul pentru construcția podului peste Prut de la Ungheni ar urma să fie semnat în iunie, conform unui calendar optimist al Ministerului Transporturilor.

De asemenea, Autostrada București-Pitești va intra în reparații majore, cu o investiție de un miliard de lei pentru lucrări pe o distanță de 42 de kilometri, aprobate de guvern. Ultima reabilitare a avut loc în anul 2000.

Imagini recente cu secțiunea Bacău-Pașcani a autostrăzii Moldovei au fost prezentate de Premierul Ciolacu, la primul șantier de autostradă din județul Iași.

În cadrul primei sesiuni a conferinței Economedia pe tema "A.I. PLAY în afaceri și administrație", au luat cuvântul Mateusz Majewski de la UiPath și Elisabeta Moraru de la Google România.

În mediul de afaceri și administrație, Economedia dezbat în cadrul conferințelor sale problemele cu care se confruntă România. Tana Foarfă susține că țara noastră este la momentul actual limitată, însă are un potențial mare în ceea ce privește PNRR. Ea crede că România vede fondurile europene ca pe un ajutor continuu, similar celei pe care părinții îl oferă copiilor. Corina Crețu subliniază că principala dificultate a României este să utilizeze corect banii europeni, din cauza capacității administrative scăzute. Răzvan Hoinaru, de la ASE, sugerează că antreprenoriatul ar trebui finanțat din surse private, nu publice, deoarece fondurile europene ar trebui dedicate infrastructurii. Antreprenorul Eugen Tofan a împărtășit experiența sa cu accesarea fondurilor europene, spunând că procesul este complicat și are un stil semi-sovietic. Consultantul Cristian Lungu crede că a fost o eroare să se creeze un PNRR cu multe elemente, în loc să se concentreze pe prioritățile reale ale României. În plus, Economedia oferă și o revizuire a presei economice și externe în fiecare zi.

