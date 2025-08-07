Prețul mediu al unui apartament vechi cu trei camere în București a crescut în luna iulie 2025 până la 128.846 de euro, marcând un avans de 1% față de iunie și o creștere de 16,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Ziarului Financiar.

Evoluția este influențată de oferta limitată de locuințe noi și de majorarea cotei reduse de TVA, aplicabilă de la 1 august.

Potrivit ZF Index Imobiliar, realizat împreună cu SVN România, apartamentele vechi construite între 1978 și 1990 continuă să se aprecieze constant. Valoarea medie se apropie de 130.000 de euro, menținând ritmul susținut al lunilor anterioare.

„Piaţa rezidenţială secundară din Bucureşti a avut o evoluţie constantă în luna iulie, într-un context în care activitatea pe piaţa rezidenţială nouă a fost mai intensă, ca urmare a majorării cotei TVA de la 1 august”, a declarat Andrei Sârbu, CEO SVN România.

Cererea ridicată a împins prețurile în sus în Colentina și Militari

Printre cartierele cu cele mai importante creșteri ale prețurilor față de luna iunie se numără:

Colentina: +9.000 euro

Dristor și Militari: +6.000 euro

Drumul Taberei și Berceni: +5.000 euro

Aceste zone rămân atractive datorită prețurilor încă accesibile și poziționării avantajoase în raport cu restul orașului.

Scăderi punctuale în Titan și Unirii–Victoriei

În contrast, Titan și zona Unirii–Victoriei au înregistrat ajustări negative de preț, în medie cu 6.000 – 7.000 de euro. Specialiștii explică aceste scăderi printr-o cerere mai slabă, dar le consideră corecții locale, nu tendințe generalizate.

Dintre cele 13 cartiere analizate, nouă au înregistrat creșteri de prețuri, iar patru au stagnat sau au avut scăderi. Diferențele semnificative între cartiere confirmă un ritm de evoluție diferit, dictat de atractivitatea zonei și de disponibilitatea ofertei.

TVA mai mare pentru locuințele noi a pus presiune pe piața veche

O parte din cererea generată pe piața rezidențială nouă în perioada premergătoare majorării TVA-ului de la 5% la 9% s-a transferat pe segmentul apartamentelor vechi.

Mulți cumpărători s-au reorientat rapid către proprietăți deja construite, considerate mai stabile și mai accesibile în actualul context fiscal.

Creșteri de preț de până la 20% până la finalul anului?

Potrivit estimărilor SVN România, prețurile pe piața secundară ar putea continua să crească în ritm accelerat.

„Segmentul locuinţelor deja livrate ar putea înregistra o creştere a activităţii tranzacţionale în următoarele luni, ritmul anual de creştere a preţurilor putând să urce înspre 20%“, anticipează Andrei Sârbu.