Prețul mediu pentru locuințele noi din București a urcat la 2.284 euro pe metrul pătrat în august, conform datelor Imobiliare.ro, marcând o creștere de 43% în ultimii doi ani.

Avansul reflectă cererea solidă, combinată cu o ofertă în scădere, în timp ce dezvoltatorii analizează extinderea în alte orașe mari.

Analiza prezentată la conferința BREC Residential arată că prețurile apartamentelor noi au crescut cu 14% față de anul precedent. Bucureștiul rămâne pe locul al treilea la nivel național, după Cluj-Napoca (3.139 euro/mp) și Brașov (2.538 euro/mp).

În zonele semi-centrale, aproape de stații de metrou, prețul mediu ajunge la 2.600 euro pe metrul pătrat. Răzvan Ionescu, CCO Imobiliare.ro, explică dinamica pentru Ziarul Financiar:

„Creșterea prețurilor se datorează discrepanței dintre cererea puternică, alimentată de salariile mari din Capitală, și oferta nouă în scădere. Majorarea TVA a contribuit, de asemenea, la noi scumpiri.”

Dezvoltatorii explorează alte piețe și noi concepte

Hagag Development Europe continuă investițiile în proiectele H East Residence și H Pipera Lake din București și zona metropolitană, dar ia în calcul extinderea în Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara.

AFI România a lansat AFI Home North, primul proiect Build to Rent din România, în zona de business a Capitalei. Luciana Giurea-Roșca, Head of Residential AFI România, a declarat:

„Suntem încântați de evoluția proiectului, ajungând la un grad de ocupare de 70% în doar câteva luni. Continuăm în 2026 cu cea de-a doua clădire și extindem conceptul în Cotroceni.”

