O analiză a Consiliului Concurenței arată că, în luna august față de iunie, mai multe alimente de bază au înregistrat scumpiri mai mari decât creșterea de TVA. Printre acestea se numără carnea tocată (+4,93%), drojdia (+3,11%), iaurtul (+2,75%), pâinea (+2,78%), cozonacul (+18,40%), ouăle (+1,85%), smântâna (+4,35%), zahărul (+5,45%) și untul (+4,03%).

În schimb, media generală a prețurilor alimentelor de bază la raft a avansat cu doar 1,53%, sub nivelul generat de majorarea TVA. Studiul a fost realizat pe baza datelor furnizate de șase mari retaileri și vizează produsele aflate sub incidența ordonanțelor de urgență care limitează adaosurile comerciale la 46 de categorii alimentare. Aceste reglementări sunt valabile până la 30 septembrie 2025.

Au existat și scăderi notabile de preț la carne și produse procesate: pulpă de porc cu os (-2,52%), pulpă fără os (-2,03%), spată de porc (-2,19%), margarină (-3,77%), usturoi (-3,51%), făină (-1,9%), fasole (-0,69%), bulion (-0,14%) și orez (-0,09%).

Cele mai mari variații au fost înregistrate la legume și fructe, influențate puternic de sezonalitate. Prunele au devenit mai ieftine cu 61,34%, pepenii cu 46,17%, strugurii cu 41,38%, iar cartofii și ceapa s-au redus cu peste 30%. Totuși, au existat și creșteri semnificative: castraveți (+22,03%), mere Golden (+21,98%) și mere roșii (+22,25%).

„Am observat că prețurile produselor din coșul zilnic au crescut mai puțin, decât s-ar fi așteptat în urma creșterii TVA. Asta înseamnă că o parte din povară a fost absorbită de marii retaileri și furnizorii lor, semn că piața și concurența funcționează”, a explicat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, pentru Hotnews.

Per total, datorită ieftinirii fructelor și legumelor de vară, prețurile alimentelor au scăzut cu 4,18% în august, comparativ cu iunie. Chirițoiu a precizat că instituția va continua monitorizarea pieței, avertizând că, dincolo de TVA, evoluțiile sunt influențate și de costurile la energie și carburanți, precum și de dezechilibrul bugetar, pe care România trebuie să îl corecteze pentru a stabiliza inflația.

