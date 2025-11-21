Prețul petrolului scade pentru a treia zi consecutiv, pe fondul presiunilor SUA pentru un acord de pace Rusia–Ucraina

De către

Prețurile petrolului au scăzut vineri pentru a treia sesiune la rând, în contextul eforturilor Statelor Unite de a impulsiona un acord de pace între Rusia și Ucraina — un scenariu care ar putea duce la creșterea ofertei globale de țiței. În paralel, incertitudinile legate de evoluția dobânzilor au redus apetitul investitorilor pentru risc, scrie Reuters.

Cotațiile Brent au coborât cu 1 dolar, echivalentul a aproximativ 1,6%, ajungând la 39 de dolari pe baril în jurul orei 14:17 GMT.

Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) se afla pe o tendință descendentă similară, investitorii reacționând la perspectivele unei creșteri a producției internaționale în cazul unui eventual acord de pace, precum și la temerile privind menținerea politicii monetare restrictive în marile economii.

Analiștii consideră că, atât timp cât negocierile diplomatice avansează, iar politica monetară rămâne sub semnul întrebării, piețele petroliere vor continua să resimtă presiune în perioada următoare.

