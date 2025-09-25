Presiuni uriașe, dar fără efect! FIFA și UEFA nu iau în calcul suspendarea Israelului

Forurile internaționale de fotbal resping apelurile de a exclude echipele israeliene din competiții.

FIFA și UEFA au respins deocamdată ideea suspendării Israelului din competițiile internaționale, în ciuda apelurilor tot mai insistente venite din partea unor organizații și reprezentanți ai ONU.

Trei experți independenți ai Națiunilor Unite au cerut marți excluderea Israelului, invocând încălcări grave ale drepturilor omului în Gaza. „Forurile sportive nu trebuie să închidă ochii la gravele încălcări ale drepturilor omului. Echipele naționale care reprezintă state ce comit încălcări masive ale drepturilor omului pot și trebuie suspendate, așa cum s-a întâmplat în trecut.”, au transmis aceștia.

UEFA rămâne neutră, FIFA evită un răspuns

Pe fondul zvonurilor privind o ședință de urgență, UEFA a dezmințit orice schimbare de agendă. Următoarea întâlnire oficială a comitetului executiv rămâne programată pentru 3 decembrie, la Nyon. Forul european își menține poziția de „neutralitate politică”, iar președintele Aleksander Ceferin repetă constant: „Nu sunt adeptul interzicerii sportivilor de a participa la competiții. În cazul Rusiei, constatăm că au fost excluși de trei ani și jumătate, iar războiul e și mai rău ca înainte…”

La FIFA, reacția a fost similară. Nu există nicio declarație oficială, nici o ședință programată pentru a discuta solicitările ONU. Singura măsură menținută este obligativitatea ca echipele israeliene să joace în deplasare, de obicei în Serbia sau Ungaria.

Totuși, în culise există temeri privind posibile boicoturi. Guvernul spaniol a sugerat chiar că naționala Spaniei ar putea refuza să participe la Cupa Mondială de anul viitor dacă Israelul va fi prezent. În acest moment, Israel ocupă locul 3 în Grupa I, în spatele Norvegiei și Italiei, dar la egalitate de puncte cu „Squadra Azzurra”, care are un meci mai puțin disputat.

