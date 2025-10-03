Presiune uriașă pe Laurențiu Reghecampf la Al-Hilal! Presa sudaneză îl atacă dur și îi pregătește înlocuitorul

Rezultatele slabe din Africa au alimentat criticile, iar fanii cer schimbare pe banca tehnică.

Laurențiu Reghecampf traversează un moment delicat la Al-Hilal Omdurman. După doar câteva luni pe banca tehnică, antrenorul român a ajuns ținta presei și a fanilor sudanezi, nemulțumiți de parcursul echipei. Deși are experiență solidă în fotbalul din Orientul Mijlociu, la Khartoum presiunea este resimțită mai acut decât la FCSB, iar lipsa rezultatelor notabile în Liga Campionilor Africii a tensionat atmosfera.

În competițiile oficiale, bilanțul lui Reghecampf este de trei victorii, trei egaluri și o înfrângere, aceasta din urmă venind în play-off-ul CECAFA Kagame Cup, unde Al-Hilal a fost eliminată prematur. Situația a fost exploatată de presa locală, care nu a ezitat să îl atace frontal pe tehnicianul român.

„E clar: omul a eșuat!”

Jurnalistul Yaqoub Haj Adam a publicat un editorial extrem de dur, în care a pus la îndoială atât valoarea, cât și reputația lui Reghecampf: „E clar: omul a eșuat! A făcut din Al-Hilal, o echipă cu milioane de suporteri, o forță în Africa, o formație demnă de ligile inferioare. Nu știm adevărul despre acest Reghecampf… Oare de unde a venit acest antrenor șomer, care a fost dat afară de la mai toate echipele pe care le-a antrenat?! După două luni cu Reghecampf, Al-Hilal e o formație lipsită de personalitate, de identitate. La fel cum era și pe finalul mandatului lui Florent Ibengé. Nu s-a schimbat nimic! Nicio urmă de fotbal modern. Așadar, care e rolul lui Reghecampf, adus cu surle și trâmbițe de conducere și scos din șomaj?! Fanii au tot dreptul să fie furioși. Cu Reghecampf în frunte, Al-Hilal nu va ajunge nicăieri!”

Aceste declarații reflectă frustrarea unei părți a suporterilor, care acuză lipsa de progres vizibilă în jocul echipei.

Sudanezii îi caută deja înlocuitor

Chiar dacă, oficial, postul lui Reghecampf este deocamdată sigur, discuțiile privind o posibilă înlocuire au apărut deja. Presa locală scrie că brazilianul Heron Ferreira ar putea reveni pe banca lui Al-Hilal.

Ferreira antrenează în prezent echipa Jamus din Sudanul de Sud, formație pe care Al-Hilal a eliminat-o recent cu 1-0 la general, în preliminariile Ligii Campionilor Africii. Tehnicianul sud-american este însă o opțiune atractivă pentru conducere, având în vedere că a cucerit trei titluri de campion cu Al-Hilal între 2006 și 2008.

În acest context, următoarele meciuri vor fi decisive pentru viitorul lui Laurențiu Reghecampf la Omdurman. Rezultatele vor decide dacă românul își poate păstra postul sau dacă va deveni o nouă victimă a presiunii uriașe din jurul clubului sudanez.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!