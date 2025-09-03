Obligațiunile guvernamentale la nivel mondial au continuat miercuri să fie supuse unei presiuni intense, împingând randamentele titlurilor americane pe 30 de ani aproape de pragul psihologic de 5%, un nivel nevăzut din luna iulie.

Investitorii manifestă îngrijorări tot mai mari privind creșterea datoriei publice, iar acest sentiment domină tranzacțiile, notează Financial Times.

În Londra, randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a urcat cu 0,02 puncte procentuale, până la 4,99%, iar în Japonia s-a înregistrat un record absolut: randamentul titlurilor pe 30 de ani a atins 3,29%. Creșterea randamentelor reflectă scăderea prețurilor obligațiunilor.

Contextul economic global

Tensiunea pe piețele suverane evidențiază dilema marilor economii: cum să gestioneze niveluri ridicate ale datoriei și, în același timp, să stimuleze creșterea economică fără a declanșa inflație.

Temerile privind deficitul SUA au fost alimentate recent de o decizie a unei curți de apel care a declarat nelegale majoritatea tarifelor impuse de Donald Trump, ceea ce ar putea reduce veniturile guvernului american cu sute de miliarde de dolari.

Analiza experților

„Avem de-a face cu o furtună aproape perfectă: politici fiscale considerate inflaționiste, perspectivele unei emisiuni masive de obligațiuni și, în contrapondere, o cerere tot mai slabă”, avertizează Mitul Kotecha, strateg-șef la Barclays.

Valurile create în SUA au afectat rapid piețele europene: randamentele obligațiunilor britanice pe 30 de ani au atins cel mai ridicat nivel din 1998, iar titlurile franceze pe 10 ani au urcat la 3,58% pe fondul zvonurilor despre o posibilă criză bugetară care ar putea destabiliza guvernul condus de François Bayrou.

Impact asupra burselor

Insecuritatea de pe piața obligațiunilor a lovit și piețele de acțiuni: miercuri, indicele japonez Topix a scăzut cu 1,2%, iar S&P/ASX 200 din Australia a pierdut 1,8%, indicând propagarea turbulențelor financiare la nivel global.

