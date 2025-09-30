Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, ar putea declara starea de urgență de teama unei agresiuni a SUA

Președintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgență în întreaga țară în caz de ‘agresiune’ din partea Statelor Unite care au desfășurat nave de război în Caraibe, a anunțat luni vicepreședinta Delcy Rodriguez, transmite NDTV.

Un document pentru starea de urgență este pregătit

Președintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgență în întreaga țară în caz de ‘agresiune’ din partea Statelor Unite care au desfășurat nave de război în Caraibe, a anunțat luni vicepreședinta Delcy Rodriguez, transmite AFP.

‘Președintele a semnat decretul privind tulburările externe’, a declarat Rodriguez în timpul unei ceremonii cu corpul diplomatic. Acest decret ‘conferă puteri speciale șefului statului pentru a acționa în domeniul apărării și securității’ dacă Statele Unite ‘îndrăznesc să atace patria noastră’, a adăugat ea.

O sursă guvernamentală a precizat pentru AFP, sub protecția anonimatului, că decretul nu a intrat încă în vigoare: ‘vicepreședintele a prezentat documentul pentru a arăta că totul este pregătit și că președintele îl poate promulga în orice moment’.

