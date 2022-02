Președintele României îi cere lui Biden sprijin pentru Republica Moldova

Președintele României, Klaus Iohannis a avut o discuție telefonică cu Joe Biden și liderii NATO în care a cerut ajutor pentru Republica Moldova.

Discuția s-a axat foarte mult pe necesitatea de a sprijini eforturile Republicii Moldova, atât în cazul unor atacuri din partea Rusiei, dar și în ceea ce privește gestionarea refugiaților ucraineni, scrie Digi24.

Iohannis a făcut apel la acțiuni hotărâte și coordonate pentru eliminarea energiei ca instrument politic de presiune și șantaj.

„Este crucială menținerea coordonării strânse și a unității aliate și transatlantice în contextul agresiunii militare nejustificate și ilegale a Rusiei împotriva Ucrainei! La invitația Președintelui SUA, Joe Biden, am avut astăzi o nouă rundă de consultări cu liderii globali aliați, în cadrul căreia am arătat disponibilitatea ca România să devină hub de distribuție a asistenței umanitare pentru Ucraina, valorificând poziția noastră de stat vecin, cu cea mai lungă frontieră cu această țară. Am subliniat, totodată, importanța accelerării procesului de creare a Grupului de Luptă al NATO în România, ca măsură de a consolida suplimentar postura de descurajare și apărare a Alianței pe Flancul Estic, în mod special la Marea Neagră, și am reluat apelul la trimiterea în țara noastră, de către aliați, a unui număr suplimentar de trupe și de capabilități,” scrie Klaus Iohannis pe pagina de Facebook.

