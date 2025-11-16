Președintele a subliniat că fenomenul corupției „trebuie gestionat mai eficient”, mai ales în condițiile în care un oficial are, zilnic, numeroase întâlniri și nu are întotdeauna posibilitatea să verifice detaliat interlocutorii

Președintele României a participat duminică seară la o emisiune difuzată de România TV, marcând primul său interviu acordat acestui post. Discuția a vizat teme sensibile aflate pe agenda publică, de la securitatea națională la vulnerabilitățile administrative și fenomenul corupției.

În debutul dialogului, șeful statului a fost întrebat despre recenta strategie de apărare și despre modul în care aceasta tratează corupția, în contextul episodului în care un om de afaceri a intrat în biroul premierului, încercând să ofere mită pentru schimbarea unui director de direcție sanitar-veterinară.

„Astfel de persoane există în societate. Important este că, în urma unor situații precum aceasta sau cea de la MApN, nu au existat consecințe administrative. Asta arată că decidenții politici au reacționat ferm”, a declarat președintele. Acesta a subliniat că fenomenul corupției „trebuie gestionat mai eficient”, mai ales în condițiile în care un oficial are, zilnic, numeroase întâlniri și nu are întotdeauna posibilitatea să verifice detaliat interlocutorii.

Întrebat ce îl preocupă cel mai mult în legătură cu corupția, președintele a descris o realitate vizibilă pentru cetățeni: de la modul în care se fac angajările în administrația locală, până la situațiile în care persoane condamnate pentru fapte de corupție revin în libertate, după perioade scurte de detenție.

„Oamenii observă aceste lucruri. Văd cum funcționează unele instituții și își pierd încrederea. Corupția nu doar erodează statul, ci și economia, pentru că extrage resurse care ar trebui să fie folosite în interes public”, a punctat acesta.

