Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, exprimând sprijinul ferm al țării noastre pentru eforturile de apărare și reconstrucție ale Ucrainei.

„Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate”, a declarat șeful statului, conform site-ului presidency.ro.

În același timp, Nicușor Dan a reiterat solidaritatea României în contextul războiului declanșat de Rusia, accentuând sprijinul pentru efortul legitim al Ucrainei de a-și apăra integritatea teritorială.

„În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.”

Sprijin pentru apărare, reconstrucție și integrare europeană

De asemenea, președintele României și-a exprimat susținerea pentru procesul de reconstrucție și integrare europeană a Ucrainei: „Vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană.”

Nicușor Dan a lăudat curajul și determinarea poporului ucrainean:

„Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic.”

Curajul și reziliența poporului ucrainean, un exemplu pentru lume

Președintele a încheiat mesajul prin urări de speranță și putere pentru prietenii ucraineni:

„În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun.”

Duminică, s-au împlinit 34 de ani de la declararea independenței Ucrainei.

