Nicușor Dan subliniază că, deși intenția declarată a legii este de a asigura accesul public la plaje, soluția legislativă adoptată nu respectă principiile constituționale

Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională, în legătură cu modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului care reglementează utilizarea plajelor Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe acestea, informează Agerpres.

Legea contestată prevede ca statul, în calitate de proprietar al plajelor de pe litoral, să poată oferi în folosință gratuită autorităților locale din localitățile riverane, până la 20% din suprafața plajelor cu destinație turistică, pentru a fi amenajate ca plaje publice.

În sesizarea transmisă Curții, șeful statului argumentează că dispozițiile actului normativ contravin Constituției, deoarece autoritățile administrației publice locale nu se încadrează în categoria instituțiilor de utilitate publică, singurele care pot primi în folosință gratuită bunuri aflate în domeniul public al statului.

„Faleza și plaja Mării Negre fac parte din domeniul public al statului, potrivit legii. Prin urmare, transferul gratuit al unei părți din aceste bunuri către administrațiile locale nu respectă prevederile articolului 136 alineatul 4 din Constituție”, se arată în documentul transmis de Președinție.

Nicușor Dan subliniază că, deși intenția declarată a legii este de a asigura accesul public la plaje, soluția legislativă adoptată nu respectă principiile constituționale, privind regimul proprietății publice. În opinia sa, atribuirea fără plată a unei cote de până la 20% din plajele turistice autorităților locale depășește limitele prevăzute de legea fundamentală și creează premise pentru un tratament juridic neuniform al domeniului public.

Curtea Constituțională urmează să stabilească un termen pentru dezbaterea sesizării președintelui.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube