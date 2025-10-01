Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți Parlamentului o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2024, vizând în special prevederile care scutesc temporar de la plata impozitului pe venit câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Nicușor Dan argumentează că legea adoptată contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor României în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală.

De asemenea, măsura este incompatibilă cu recentele decizii guvernamentale de ajustare fiscal-bugetară, inclusiv majorarea impozitului pentru veniturile din criptomonede de la 10% la 16%.

Critici la adresa tratamentului preferențial

Nicușor Dan avertizează că scutirea fiscală pentru câștigurile din criptomonede afectează efortul colectiv de consolidare fiscală, creează un precedent de tratament preferențial și slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale.

Președintele subliniază că articolul respectiv a fost introdus în Camera decizională fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale.

„Nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetățenilor plătesc taxe, anumite câștiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferențial”, a afirmat șeful statului.

Solicitarea președintelui către Parlament

Nicușor Dan solicită eliminarea scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacțiile cu criptomonede și menținerea unei politici fiscale echitabile, responsabile și transparente, în conformitate cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României.

