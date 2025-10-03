Președintele Madagascarului denunță o tentativă de „lovitură de stat” în urma protestelor

Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a condamnat vineri ceea ce a numit o tentativă de răsturnare a guvernului său, după mai multe zile de proteste violente conduse de tineri împotriva elitei politice și a anilor de proastă guvernare, notează AFP.

Președintele Madagascarului denunță o tentativă de „lovitură de stat”

Manifestațiile aproape zilnice au început pe 25 septembrie, în capitala Antananarivo, din cauza penuriei de energie electrică și apă, extinzându-se ulterior și în alte zone ale insulei din Oceanul Indian. Protestatarii cer demisia președintelui.

Mobilizați pe rețelele sociale printr-o mișcare numită „Generația Z”, manifestanții l-au forțat pe Rajoelina să își demită guvernul și să lanseze apeluri la dialog pentru restabilirea ordinii.

Au fost manipulați pentru a provoca o lovitură de stat, a declarat liderul de 51 de ani, referindu-se la tinerii care au ieșit în stradă pentru a-și exprima furia.

Ceea ce vreau să vă spun este că unii oameni vor să distrugă țara noastră, a adăugat acesta într-o transmisiune live pe pagina sa de Facebook, fără a indica însă cine s-ar afla în spatele mișcării.

Țări și agenții au plătit pentru acest protest, cu scopul de a mă înlătura nu prin alegeri, ci pentru a pune mâna pe putere, așa cum s-a întâmplat și în alte state africane. De aceea vă spun să fiți foarte atenți, a avertizat Rajoelina.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, cel puțin 22 de persoane au fost ucise și sute rănite de la începutul protestelor, un bilanț pe care guvernul îl contestă, susținând că se bazează pe zvonuri și informații false.

Aceasta este cea mai recentă criză care lovește Madagascarul de la independența obținută față de Franța în 1960 și reprezintă cea mai serioasă provocare pentru mandatul lui Rajoelina de la realegerea sa în 2023.

