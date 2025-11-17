Președintele Finlandei: „Activele rusești înghețate trebuie folosite pentru finanțarea Ucrainei”

Finlanda insistă că statele europene trebuie să folosească activele rusești înghețate pentru a sprijini financiar Ucraina, a declarat luni președintele Alexander Stubb, în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, notează Reuters.

Șeful statului finlandez a subliniat că măsura este „vitală” în contextul în care Kievul are nevoie urgentă de resurse suplimentare pentru a-și susține apărarea și stabilitatea economică, în timp ce războiul cu Rusia intră într-o nouă fază dificilă.

Declarațiile lui Stubb vin în momentul în care Uniunea Europeană continuă dezbaterea privind mecanismele legale și politice necesare pentru a direcționa profiturile sau chiar o parte din activele înghețate ale Moscovei către sprijinul Ucrainei.

Discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate sunt în plină desfășurare la nivelul UE, iar declarațiile lui Stubb pun presiune suplimentară pe liderii europeni să accelereze procesul.

