Președintele federației maghiare, devastat după ratarea Mondialului: „Eram foarte încrezător că vom merge la baraj”

Ungaria a pierdut dramatic calificarea la Campionatul Mondial din 2026, după eșecul cu Irlanda, scor 2-3. Sandor Csányi explică motivele prăbușirii.

Șoc total în fotbalul maghiar! Ungaria a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, după o înfrângere incredibilă în fața Irlandei, scor 2-3, la Budapesta. Maghiarii au încheiat grupa pe locul 3, deși aveau nevoie de un singur punct pentru a ajunge la baraj.

După meci, Sándor Csányi, președintele Federației Maghiare de Fotbal (MLSZ), a oferit primele declarații pentru publicația Nemzeti Sport. Oficialul a recunoscut că a fost convins de calificare și a pus ratarea obiectivului pe seama implementării târzii a regulii „5+1”, care impune utilizarea jucătorilor autohtoni.

Csányi: „Am fost atât de aproape. N-am mai ajuns la baraj de 28 de ani”

„Eram foarte încrezător că vom avansa, în primul rând pentru că și o remiză ne-ar fi fost suficientă. Meciul a început bine. Am fost atât de aproape, pentru că nu am mai ajuns în play-off-urile Cupei Mondiale de 28 de ani.

Dacă regula 5/1, pe care Guvernul o consideră foarte importantă și pentru care am fost criticați, ar fi fost introdusă mai devreme sau aplicată mai strict, atunci naționala Ungariei ar fi putut avea mai mult succes”, a declarat Csányi.

Președintele federației anunță schimbări pentru viitor

Oficialul de la Budapesta a admis că Mondialul din SUA, Mexic și Canada nu mai reprezintă o țintă, dar promite reforme în academii și în Liga Națiunilor:

„Sperăm ca prin schimbări de reguli și prin munca academiilor să jucăm bine în următoarea campanie din Liga Națiunilor și în preliminariile EURO 2028, având în vedere că pentru noi Mondialul din 2026 nu mai e un subiect de actualitate.”, a spus Csányi.

Un final crunt pentru maghiari

Ungaria a condus cu 2-1 în meciul cu Irlanda, dar a fost învinsă în prelungiri, după o „triplă” semnată de Troy Parrott, atacantul lui AZ Alkmaar. Eșecul a trimis Irlanda pe locul 2 și la baraj, în timp ce maghiarii au rămas fără nicio șansă de calificare.

40 de ani fără Mondial pentru Ungaria

Finalistă de două ori la Cupa Mondială (în 1938 și 1954), Ungaria nu a mai participat la un turneu final din 1986, în Mexic.

Echipa condusă de Marco Rossi a fost una dintre revelațiile ultimilor ani în Europa, dar ratarea calificării readuce presiune uriașă asupra selecționerului italian și asupra strategiei federației.

