Președintele Erdogan a declarat că Turcia se va alătura „forței de sarcină” pentru a monitoriza acordul privind Gaza

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat joi că Turcia va participa la o „forță de sarcină” care va supraveghea implementarea acordului de încetare a focului încheiat între Israel și Hamas, scrie AFP.

Sperăm să ne alăturăm forței de sarcină care va monitoriza punerea în aplicare a acordului la fața locului, a spus Erdogan.

Turcia, implicată activ în negocieri, a trimis o echipă la discuțiile desfășurate în stațiunea egipteană Sharm El-Sheikh.

Acordul, care urmează să fie semnat joi în Egipt, prevede eliberarea ultimilor ostatici și este considerat un pas major către încheierea războiului de doi ani care a ucis zeci de mii de oameni și a provocat o catastrofă umanitară.

CITEȘTE ȘI – Avertisment european pentru consumatori: Criptoactivele rămân riscante, protecția este limitată

Este de o importanță majoră să se livreze urgent ajutor umanitar cuprinzător către Gaza, să aibă loc schimbul de ostatici și prizonieri și ca Israelul să înceteze imediat atacurile, a mai afirmat Erdogan.

El a promis, de asemenea, că Turcia va sprijini eforturile de reconstrucție din Gaza.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.