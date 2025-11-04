Deficitul bugetar al României ar putea coborî sub nivelul de 6,5% din PIB în 2026, ajungând chiar aproape de 6%, iar ulterior ar putea scădea sub pragul de 5%, a declarat marți Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

Potrivit acestuia, evoluția ar fi posibilă printr-o combinație de măsuri, printre care reducerea evaziunii fiscale și limitarea arbitrajului fiscal.

Dăianu a subliniat în cadrul unei conferințe organizate de Curs de Guvernare că, fără măsurile incluse în pachetul de corecție bugetară, deficitul din 2025 ar fi rămas la nivelul anului 2024.

„Salariile și pensiile, în termeni nominali, vor fi în 2026 la același nivel ca în 2025”, a explicat acesta, adăugând că cheltuielile de apărare complică procesul de ajustare fiscală.

El a amintit și că pachetul adoptat în iulie 2025 are o natură regresivă, iar corecția bugetară trebuie să fie echilibrată, acționând „pe ambele laturi ale bugetului public”.

Stabilizarea datoriei publice, o prioritate critică

„Este necesară stabilizarea datoriei publice (cca. 57% din PIB vs 35% în 2019), altfel creșterea cheltuielilor cu dobânzile va deveni copleșitoare”, a avertizat Dăianu.

El a subliniat că o corecție bugetară profundă va contribui și la reducerea deficitului de cont curent, iar fondurile europene rămân vitale pentru finanțarea investițiilor și pentru menținerea stabilității economice.

Totuși, Dăianu a atras atenția asupra dependenței structurale de aceste fonduri, care poate menține România „într-o capcană a venitului mediu”.

„Este nevoie de o revoluție în ANAF”

În ceea ce privește creșterea veniturilor bugetare, președintele Consiliului Fiscal a recunoscut că o îmbunătățire semnificativă și rapidă a colectării este „imposibilă, o iluzie”, însă rămâne esențială pentru reducerea deficitului sub 6% din PIB, „chiar către 4% după 2026”.

„Este nevoie de o revoluţie în ANAF (o instituţie capturată de grupuri de interese)”, a spus Dăianu, adăugând că tăierea masivă a cheltuielilor bugetare este dificil de realizat, dar controlul lor strict este obligatoriu.

Ajustarea fiscală – „un proces dureros, dar inevitabil”

În opinia sa, corecția bugetară este un proces dificil, dar necesar pentru stabilitatea macroeconomică a României. Dăianu a amintit că un downgrade al ratingului de țară era „iminent în primăvară”, iar măsurile de consolidare bugetară au contribuit la evitarea acestui scenariu.

„Corecția este dureroasă, dar inevitabilă. Dacă nu o facem acum, costurile vor fi mult mai mari mai târziu”, a concluzionat Daniel Dăianu.

