Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat că NATO ar trebui să răspundă prin mijloace militare la încălcările repetate ale spațiului aerian comise de Rusia, inclusiv prin doborârea unui avion rus, dacă situația o impune.

Declarația a fost făcută în contextul recentelor incidente care au implicat avioane și drone rusești în spațiul aerian al Estoniei și Poloniei, potrivit UNN și presei cehe.

Adresându-se jurnaliștilor la deschiderea Zilelor NATO în Mošnov, președintele ceh a spus:

„Privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru astăzi, este probabil mai important ca niciodată să ne reamintim importanța apartenenței la NATO. Aceasta ne arată cine sunt adevărații noștri prieteni și aliați și unde vrem să aparținem”.

El a amintit de incursiunile recente în spațiul aerian estonian de către avioane MiG-31 rusești, care au rămas deasupra Golfului Finlandei timp de aproximativ 12 minute, și de patrularea dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

Răspunsul internațional

Italia, care coordonează misiunea NATO de poliție aeriană în țările baltice, împreună cu Suedia și Finlanda, a ridicat de la sol avioane pentru interceptarea aeronavelor rusești.

În replică, Ministerul estonian de Externe a anunțat că va organiza o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU pe 22 septembrie, pentru a discuta încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian.

„Pe 22 septembrie (…), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență ca răspuns la încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian vineri de către Rusia”, se arată într-un comunicat oficial.

