Presa internațională scrie despre Catedrala Mântuirii Neamului din București! Doboară recorduri mondiale

Catedrala Mântuirii Neamului, cunoscută și ca Catedrala Națională, stabilește un nou record mondial ca cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, potrivit WORLD RECORD ACADEMY. Cu o înălțime de 132 de metri, un volum impresionant de 323.000 m³ și o suprafață de 6.000 m², lăcașul de cult domină centrul Bucureștiului și devine un simbol vizibil din toate direcțiile de acces în oraș.

Catedrala Mântuirii Neamului din București doboară recorduri mondiale

Catedrala se remarcă printr-o serie de caracteristici fără precedent: cel mai mare volum și suprafață, cel mai înalt dom nepenetrat la interior de 106 metri, cel mai înalt dom exterior fără lanternă și cruce de 121 metri, cea mai mare colecție de mozaicuri religioase care, la finalizare, va cuprinde aproximativ 17.800 m², cea mai mare catapeteasmă ortodoxă de 407 m² și cea mai mare clopotniță cu clopot liber oscilant de 25,2 tone, scrie presa internațională.

Mozaicurile interioare sunt realizate din tessere de sticlă de Veneția și piatră Carrara din Pietrasanta, Italia, iar catapeteasma atinge 23,8 metri lungime și 17,1 metri înălțime. Catedrala este dedicată Înălțării Domnului, sărbătorită în România ca Ziua Eroilor, și Sfântului Apostol Andrei, protectorul țării.

Catedrala a fost sfințită pe 25 noiembrie 2018 de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, Patriarhul Daniel al României și Mitropolitul Hrisostom al Patrasului din Biserica Ortodoxă Greacă. În aceeași zi, a avut loc și prima slujbă religioasă, condusă de Patriarhul Bartolomeu și Patriarhul Daniel. Prima sărbătoare patronală a fost celebrată pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei cel întâi chemat, iar primul Te Deum a avut loc pe 1 decembrie 2018.

Catedrala Mântuirii Neamului devine astfel un reper de referință pentru întreaga lume ortodoxă, combinând dimensiuni impresionante cu o bogată valoare artistică și spirituală, consolidând România pe harta mondială a lăcașurilor de cult monumentale.

