Principalele publicații au remarcat miza geopolitică, dar și amploarea campaniilor de dezinformare și ingerință atribuite Moscovei

Scrutinul parlamentar din Republica Moldova a captat atenția presei internaționale, care a subliniat importanța istorică a votului și contextul tensionat în care s-a desfășurat.

BBC a relatat despre incidentele de securitate care au însoțit ziua alegerilor, alerte cu bombă în mai multe țări, arestări și apeluri la proteste venite din partea opoziției proruse. Postul britanic a amintit și de intervențiile fostului președinte, Igor Dodon, care a revendicat victoria, înainte de anunțarea rezultatelor preliminare.

Associated Press a caracterizat scrutinul drept „crucial” pentru orientarea geopolitică a Republicii Moldova. Agenția americană a menționat atacuri cibernetice, tentative de fraudare și o campanie concertată de influență atribuită Rusiei, estimată la sute de milioane de euro.

Corriere della Sera a descris Moldova drept o țară împărțită între nostalgii estice și aspirații europene, cu tineri orientați spre Vest și generații mai în vârstă, care privesc spre trecut. Ziarul italian a subliniat implicarea deschisă a liderilor europeni în sprijinul taberei pro-UE și intensificarea acțiunilor campaniei proruse.

Ziarul spaniol El País a notat că victoria PAS a fost mai clară decât anticipau sondajele, în ciuda polarizării accentuate și a contextului economic dificil. Alegerile au fost considerate un test decisiv privind parcursul european al țării, într-un moment în care Rusia a fost acuzată de o ofensivă hibridă masivă.

