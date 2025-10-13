De către

Premiul Nobel pentru Economie din 2025 a fost atribuit lui Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, pentru contribuțiile lor în explicarea creșterii economice axate pe inovare, a transmis Reuters.

Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au demonstrat cum inovația și progresul tehnologic stimulează dezvoltarea pe termen lung a economiilor.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Economie a fost câștigat de Daron Acemoglu, Simon Johnson și James Robinson, pentru cercetările privind importanța instituțiilor sociale în prosperitatea unei țări.

Despre Premiul Nobel pentru Economie

Oficial, distincția se numește Premiul pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel și este singurul dintre cele șase premii Nobel care nu a fost creat inițial de Alfred Nobel.

Instituția a fost înființată în 1968 printr-o donație către Fundația Nobel a Băncii Naționale a Suediei, marcând 300 de ani de existență ai băncii.

Premiul pentru Economie este acordat anual alături de celelalte distincții Nobel și niciun latino-american nu a câștigat această categorie până acum.

Premiul financiar

Câștigătorii tuturor Premiilor Nobel împart 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1 milion de euro / 1,2 milioane de dolari) acordate în 2025.

