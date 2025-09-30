Loteria Română a anunțat o schimbare importantă pentru jucătorii fideli ai jocului Loto 6/49. Începând cu tragerile din 5 octombrie 2025, premiul pentru categoria a IV-a, obținut prin ghicirea a trei numere, va crește de la 30 de lei la 50 de lei.

Categoria a IV-a este unică în cadrul Loto 6/49, fiind singura cu valoare fixă.

Până acum, norocoșii care reușeau să nimerească trei numere primeau un premiu de 30 de lei.

Prin această majorare, Loteria Română urmărește să stimuleze interesul pentru joc și să răsplătească mai bine câștigurile frecvente.

Categoriile de câștiguri la Loto 6/49

Loto 6/49 rămâne unul dintre cele mai populare jocuri de noroc din România, oferind participanților mai multe șanse de câștig:

Categoria I: toate cele 6 numere extrase – marele premiu;

Categoria a II-a: 5 numere din 6 extrase;

Categoria a III-a: 4 numere din 6 extrase;

Categoria a IV-a: 3 numere din 6 extrase.

Variante multiple de joc

Un singur bilet Loto 6/49 poate include variante simple, combinate sau scheme reduse, în funcție de buget și strategia jucătorilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.