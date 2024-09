Serialul „Shogun” a fost sărbătorit cu entuziasm în Japonia după ce a obținut un succes impresionant la gala Primetime Emmy Awards 2024, câștigând un număr record de 18 trofee.

„Shogun”, vedeta serii la Premiile Emmy

Această producție de televiziune, dedicată conflictelor și dinastiilor din Japonia feudală, a făcut istorie devenind primul serial non-anglofon care a câștigat premiul pentru cel mai bun serial TV dramatic. De asemenea, a obținut premiul pentru cea mai bună regie.

Performanțele actorilor au fost la fel de remarcabile. Hiroyuki Sanada, care l-a interpretat pe seniorul Toranaga, a devenit primul actor japonez recompensat cu un premiu Primetime Emmy. La rândul ei, Anna Sawai, în rolul Lady Mariko, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial TV dramatic, consolidând și mai mult recunoașterea globală a acestei producții.

Deși succesul „Shogun” a fost sărbătorit cu mare bucurie, mulți japonezi au recunoscut că nu au apucat încă să vizioneze serialul, ceea ce adaugă o notă interesantă reacțiilor pozitive primite în țara de origine a poveștii.

Ca japoneză, sunt bucuroasă că Sanada a câştigat. A muncit din greu după ce s-a mutat la Los Angeles, a declarat Kiyoko Kanda, o pensionară de 70 de ani din Tokyo.

Premiile Emmy reprezintă una dintre cele mai prestigioase distincții din industria televiziunii, recunoscând excelența în producțiile și performanțele artistice din domeniu. Aflate sub egida Academiei de Arte și Științe ale Televiziunii din Statele Unite, aceste premii sunt acordate anual și celebrează realizările excepționale din seriale, emisiuni de televiziune, documentare și alte formate de difuzare.

Ceremonia Emmy este împărțită în mai multe categorii, printre care Emmy-urile Primetime, dedicate producțiilor de televiziune difuzate în prime-time, și Emmy-urile Daytime, care premiază emisiunile difuzate în timpul zilei. În plus, există categorii speciale care recompensează realizările tehnice și creative din spatele camerelor, cum ar fi montajul, regia, scenografia și efectele speciale.

Gala Premiilor Emmy nu este doar o celebrare a talentului actoricesc, ci și un eveniment marcant pentru scenariști, regizori, producători și alte figuri cheie care contribuie la succesul serialelor și emisiunilor apreciate de publicul larg. Nominalizările sunt extrem de disputate, iar câștigătorii sunt considerați vârfuri de lance ale industriei.

De-a lungul timpului, Premiile Emmy au oferit recunoaștere unor producții iconice precum Game of Thrones, The Crown, Breaking Bad, Friends, The Sopranos și The Handmaid’s Tale, consolidând astfel statutul lor de standard pentru calitatea și inovația în televiziune. Câștigătorii primesc o statuetă aurie sub forma unei femei cu aripi ținând un atom, simbolizând arta și știința televiziunii.

