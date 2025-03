Premiile BAFTA TV 2025. „Baby Reindeer”, opt nominalizări

După ce a câștigat șase premii Emmy anul trecut, serialul de succes „Baby Reindeer” continuă să impresioneze, având opt nominalizări la BAFTA TV și Craft Awards, devenind principalul favorit al competiției.

Serialul Netflix a obținut nominalizări importante, inclusiv pentru „Best Limited Drama”, dar și pentru actorul principal, cu Richard Gadd, și pentru actrițele de rol secundar, Jessica Gunning și Nava Mau. Cu această nominalizare, Mau devine prima persoană transgender care primește o astfel de distincție la BAFTA TV Awards.

Pe locul doi, cu câte șase nominalizări fiecare, se află „Mr. Bates vs. the Post Office” (ITV), adaptarea „Rivals” a lui Jilly Cooper (Disney+) și serialul de spionaj „Slow Horses” (Apple TV+). Disney+ a obținut și patru nominalizări pentru drama IRA „Say Nothing”, iar BBC a fost nominalizat pentru documentarul „Life and Death in Gaza”, potrivit variety.com.

Richard Gadd și Jessica Gunning din „Baby Reindeer” fac parte dintr-un grup de 21 de actori care primesc prima lor nominalizare BAFTA TV. Printre noile fețe se numără și Jonathan Pryce („Slow Horses”), Marisa Abela („Industry”) — ambii nominalizați la premiile BAFTA pentru film — și Nicola Coughlan („Big Mood”).

Aceste nominalizări vin într-un moment de criză pentru industria TV din Marea Britanie, unde se discută despre dificultățile întâmpinate de posturile locale în finanțarea dramelor de calitate, în special a celor cu o tematică britanică.

Producătorul „Mr. Bates vs. the Post Office” a menționat că ar fi dificil să producă acest serial în condițiile actuale, iar regizorul „Wolf Hall: The Mirror and the Light” a dezvăluit că BBC a reușit să finanțeze drama doar după ce Mark Rylance, protagonistul, a acceptat o reducere semnificativă a salariului său.

