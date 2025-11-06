Întâlnirea, solicitată oficial de liderul liberal, ar fi avut ca temă organizarea internă a filialei

Guvernul a confirmat joi, prin vocea purtătorului de cuvânt Ioana Dogioiu, că premierul s-a întâlnit pe 23 septembrie, la Palatul Victoria, cu Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, care a fost însoțit de omul de afaceri, Fănel Bogos. Întâlnirea, solicitată oficial de liderul liberal, ar fi avut ca temă organizarea internă a filialei, iar discuția nu a depășit un sfert de oră, a precizat reprezentanta Executivului.

Declarațiile vin în contextul anchetei DNA care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, în legătură cu o serie de sancțiuni aplicate uneia dintre fermele sale de pui din Vaslui, după depistarea unui focar de salmoneloză. Procurorii susțin că acesta ar fi încercat să obțină retragerea sancțiunilor și schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare din județ.

Ioana Dogioiu a explicat că audiența a fost consemnată în registrul oficial al Palatului Victoria, subliniind că locul întâlnirii a fost sediul Guvernului, nu cel al partidului, și că premierul nu a părăsit vreo ședință de Guvern pentru această întrevedere. „Discuția a durat 15 minute, nu patru ore, și s-a referit strict la chestiuni politice. Domnul prim-ministru nu a avut și nu are cunoștință despre vreo sumă vehiculată sau cerută în legătură cu o audiență, astfel de fapte fiind pedepsite de lege”, a spus purtătorul de cuvânt.

Dogioiu a mai adăugat că premierul se întâlnește constant, în mod transparent, cu reprezentanți ai mediului de afaceri pe teme legitime, însă nu a existat vreo discuție directă cu Fănel Bogos. „Nu știu dacă premierul știa că domnul Barbu va veni însoțit de domnul Bogos. Ce pot confirma este că intrarea acestuia este consemnată în registrul oficial. În mod cert, domnul prim-ministru nu se aștepta la o discuție care să depășească sfera politică”, a declarat Dogioiu.

Ea a insistat asupra faptului că șeful Guvernului nu era informat despre problemele juridice ale omului de afaceri: „Sunt convinsă că premierul nu avea cunoștință de ancheta în care este implicat domnul Bogos. Nu se ocupă cu astfel de chestiuni și nu intervine în probleme administrative sau de natură penală.”

Reprezentanții DNA au anunțat, în aceeași zi, că Fănel Bogos a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Potrivit procurorilor, acesta ar fi exercitat presiuni și ar fi încercat să cumpere influență pentru a obține decizii favorabile afacerilor sale.

Ioana Dogioiu a concluzionat că premierul a reacționat prompt la apariția informațiilor în spațiul public, atrăgând atenția că orice tentativă de trafic de influență în numele Guvernului este o faptă penală și va fi tratată ca atare: „Este o regulă clară – cine încearcă să profite de instituția Guvernului pentru câștig personal răspunde în fața legii.”

