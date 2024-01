Premierul Vietnamului, Pham Minh Chinh, se află în vizită în România și ajunge, din nou, la Facultatea de Construcții Civile din București, pe care o absolvise în anul 1984.

Universitatea Tehnică de Construcții din București (UTCB) a anunțat că “va găzdui o serie de evenimente duminică, 21 ianuarie, cu ocazia vizitei Excelenței Sale Domnul Pham Minh Chin, Prim-Ministrul Vietnamului, absolvent proeminent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Promoția 1984”. Astfel, în prezența premierului Pham Minh Chinh, are loc semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre UTCB și Hanoi University of Civil Engineering, University of Transportation and Communication, Thuyloi University, Hanoi University of Mining and Geology, Hochiminh Open University, “cu scopul promovării cooperării științifice internaționale în domeniul educației, formării și cercetării academice”.

“Suntem ferm convinși că această vizită și semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre universitatea noastră și universitățile tehnice de top din Vietnam vor contribui în mod semnificativ la dezvoltarea de proiecte educaționale și de cercetare comune, consolidând așadar misiunea fundamentală a universității de a fi un centru național de formare a noilor generații de specialiști și de cercetare științifică performantă în domeniul construcțiilor”, a transmis prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu, rectorul UTCB.

La momentul când actualul premier Pham Minh Chin a absolvit facultatea la București, România era țară comunistă. Vietnamul este țară comunistă și în acest moment.

După ceremonia care se desfășoară duminică, 21 ianuarie, la sediul UTCB, luni vor avea loc discuții politice. În ziua de 22 ianuarie 2024, la ora 9.30, premierul Vietnamului va fi primit la Palatul Victoria de premierul României, Marcel Ciolacu. Cei doi șefi de guvern vor semna câteva documente bilaterale. Apoi, de la ora 12, prim-miniștrii Marcel Ciolacu și Pham Minh Chinh vor participa la Forumul Economic România-Vietnam.

Luni la ora 15, premierul Vietnamului va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis.

