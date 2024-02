Premierul Marcel Ciolacu se întâlnește, la Roma, cu Marele Cancelar al Ordinului Suveran Militar de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo.

Întâlnirea acestor doi oficiali și a delegațiilor pe care le conduc se desfășoară pe Via dei Condotti din Roma, în după-amiaza de 14 februarie 2024. Ordinul Militar de Malta are sediul în Palazzo Magistrale, situat pe Via dei Condotti.

De la Palazzo Magistrale, premierul Ciolacu va merge la primăria orașului Roma, unde se întâlnește cu primarul Roberto Gualtieri. În cursul serii de miercuri, tot la sediul primăriei din Roma, premierul României se întâlnește cu reprezentanți ai comunității de români care trăiește în Italia.

Premierul Ciolacu efectuează, în perioada 14 – 15 februarie, o vizită de lucru la Roma. În cadrul vizitei se va desfășura și cea de-a treia ședință comună a Guvernelor României și Italiei, organizată la 13 ani după precedentul summit interguvernamental.

”Organizarea celui de-al treilea Summit Interguvernamental este o dovadă a caracterului strategic și privilegiat al relației bilaterale dintre România și Italia și reflectă potențialul extraordinar pe care îl vom dezvolta împreună, în beneficiul statelor și cetățenilor noștri. Românii formează o comunitate puternică în Italia, iar italienii reprezintă cea mai mare comunitate de antreprenori din România, fapt ce întărește colaborarea noastră specială. Italia este între cei mai importanți parteneri economici ai României, iar organizarea Forumului Economic axat pe domenii precum IT&C, energie, industria prelucrătoare și mecanică, infrastructură, industria agro-alimentară este încă un prilej excelent pentru creșterea cooperării noastre economice”, a declarat premierul României.

Premierul Ciolacu va avea convorbiri cu prim-ministrul Republicii Italiene, Georgia Meloni. De asemenea, premierul României va fi primit, la Vatican, de Sanctitatea Sa Papa Francisc.

